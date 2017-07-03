ФНС получила право блокировать анонимайзеры

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила возможность блокировать анонимайзеры. Такое право дал ведомству совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Юристы считают соответствующий пункт приказа незаконным, но пока он не будет обжалован, ведомства могут работать по описанным в документе процедурам. При этом законопроект, запрещающий работу в России анонимайзеров, не фильтрующих сайты из черного списка, прошел еще только первое чтение в Госдуме.

Приказ, подписанный главами Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, был на днях зарегистрирован Минюстом России. Документ утверждает критерии, по которым будет оцениваться информация с интернет-сайтов на предмет включения в черный список запрещенного в России контента. По законодательству, Роскомнадзор должен блокировать контент с детской порнографией, МВД — материалы о наркотиках и торговле ими, Роскомнадзор — пропаганду суицидов, а ФНС — интернет-казино. Выпущенный приказ, вступивший в силу с 27 июня, конкретизирует критерии блокировки. Аналогичный приказ 2013 года утрачивает силу.

Пункт 4.1.7 нового приказа ставит ФНС задачу — бороться со средствами обхода блокировок. В нем записано следующее основание для внесения в черные списки: