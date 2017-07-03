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10:16 (мск), источник: Известия

ФНС получила право блокировать анонимайзеры

Ведомство будет вносить в черный список ресурсы, позволяющие обходить блокировки и получать доступ к интернет-казино.

Источник: Reuters

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила возможность блокировать анонимайзеры. Такое право дал ведомству совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Юристы считают соответствующий пункт приказа незаконным, но пока он не будет обжалован, ведомства могут работать по описанным в документе процедурам. При этом законопроект, запрещающий работу в России анонимайзеров, не фильтрующих сайты из черного списка, прошел еще только первое чтение в Госдуме.

Приказ, подписанный главами Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, был на днях зарегистрирован Минюстом России. Документ утверждает критерии, по которым будет оцениваться информация с интернет-сайтов на предмет включения в черный список запрещенного в России контента. По законодательству, Роскомнадзор должен блокировать контент с детской порнографией, МВД — материалы о наркотиках и торговле ими, Роскомнадзор — пропаганду суицидов, а ФНС — интернет-казино. Выпущенный приказ, вступивший в силу с 27 июня, конкретизирует критерии блокировки. Аналогичный приказ 2013 года утрачивает силу.

Пункт 4.1.7 нового приказа ставит ФНС задачу — бороться со средствами обхода блокировок. В нем записано следующее основание для внесения в черные списки:

Наличие на странице сайта в сети Интернет информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, позволяющих получить доступ к сайту в сети Интернет, страницы сайта в сети Интернет, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая критериям 4.1.1−4.1.6 настоящих Критериев.

В пунктах 4.1.1−4.1.6 описываются критерии блокировки интернет-казино. Но сегодня в интернете нет анонимайзеров, специально предназначенных только для доступа к заблокированным в России интернет-казино. Анонимайзеры — это универсальный инструмент, они позволяют получить доступ к любому заблокированному сайту.

Фактически ФНС должна будет блокировать любые VPN-сервисы и анонимайзеры.

Депутаты Госдумы Максим Кудрявцев (ЕР), Николай Рыжак (СР) и Александр Ющенко (КПРФ) разработали поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», они были внесены в Госдуму 8 июня. Согласно тексту документа, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут закрыть доступ к сайтам, заблокированным в России. Если они откажутся, то эти ресурсы сами будут внесены в черный список.

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Замдиректора Координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов уверен, что выпущенный приказ в части наделения ФНС возможностью блокировать анонимайзеры незаконен. Ведь Госдума еще не приняла законопроект о запрете тех анонимайзеров, которые дают возможность попасть на заблокированные сайты.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова отметила, что пункт 4.1.7 приказа предписывает блокировать сайт за то, что он дает возможность поиграть в казино.

— Наказывают не за нарушение, а за гипотетическую возможность совершить нарушение. По такой логике можно судить человека за убийство, если у него на кухне есть ножи. При этом сами ножи не запрещены, — отметила Ирина Левова.

В пресс-службе МВД сообщили, что пункт 4.1.7 нового приказа относится к компетенции ФНС и Роскомнадзора. В Роскомнадзоре не смогли оперативно прокомментировать это положение приказа. ФНС и Роспотребнадзор не ответили на запросы.

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