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03:06 (мск), источник: РИА Новости

Четыре арабские страны согласились продлить действие ультиматума Катару

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Четыре арабские страны приняли предложение Кувейта продлить срок действия ультиматума Катару на 48 часов, передает телеканал «Аль-Арабия». Ранее правительство Кувейта призвало Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на ультиматум.

Источник: РИА Новости

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани намеревался передать ответ Дохи на выдвинутые рядом арабских стран требования в понедельник. Позже МИД Египта заявил, что главы внешнеполитических ведомств четырех арабских стран встретятся в среду в Каире, чтобы обсудить ситуацию с Катаром.

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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Вступившие в конфронтацию с Катаром государства через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения изоляции.

В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.

Ультиматум содержит 13 требований к Дохе, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира».

Согласно заявлениям катарских представителей, Доха выполнять эти требования не собирается, считая их нарушением суверенитета.

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