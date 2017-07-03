Депутат Госдумы: Министр образования знает о закрытии филиалов ДВФУ

Министр образования РФ Ольга Васильева знает о ситуации с закрытием филиалов ДВФУ в Приморском крае. Об этом губернатору региона Владимиру Миклушевскому в ходе встречи в рамках региональной недели депутатов рассказал депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Миклушевский отметил, что работа по сохранению филиалов федерального университета в крае продолжается. При этом губернатор считает, что нужна законодательная инициатива, открытие и закрытие филиалов необходимо согласовывать с регионом:

«Например, в Артеме готовили авиаторов, пожарных. Эти профессии были очень востребованы на рынке труда. Моя позиция неизменна — университет такого высокого уровня может содержать несколько филиалов по краю», — заявил глава Приморья.

Напомним, в мае этого года появилась информация о том, что в Дальнегорске и Артеме закрываются филиалы ДВФУ.