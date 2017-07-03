Иммиграционный указ Трампа вступил в силу: как его приняли?

Источник: AP 2017

Указ рассчитан на 90 дней, в течение которых администрация должна разработать способы более тщательной проверки приезжих из шести стран, которые она считает проблемными. Параллельный запрет на въезд беженцев вообще рассчитан на 120 дней, но к настоящему моменту ежегодная квота на прием беженцев уже почти выполнена: из 50 тысяч осталось принять меньше тысячи человек.

При Бараке Обаме квота на прием беженцев составляла 100 тысяч человек, но в январе Трамп сократил ее вдвое.

Указ начал действовать в четверг, в 20 часов по нью-йоркскому времени. В четвертом терминале аэропорта имени Кеннеди заранее заняла позиции могучая кучка активистов и либеральных адвокатов, готовых прийти на помощь гражданам этих шести стран, которых развернут на паспортном контроле. Активисты и адвокаты держали плакаты и распевали песни. Но гора родила мышь: сейчас не было и намека на хаос, воцарившийся в международных аэропортах США в январе, когда новая власть сделала первую попытку провести указ Трампа в жизнь. Первоначальный указ был составлен на скорую руку, плохо продуман и начал выполняться без подготовки. Некоторые авиапассажиры узнали о нем уже на борту самолета или прямо на границе.

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Указ не делал исключений даже для обладателей гринкарты — документа, дающего права на постоянное жительство в США. Среди сотен иностранцев, которых не впустили тогда в страну или подвергли длительному допросу, было, например, несколько иракцев, сотрудничавших с американскими военными. В аэропортах восточного побережья Америки разыгрывались душераздирающие сцены, которые вызывали возмущение у зрителей телевизионных новостей. Впрочем, продолжалось это недолго, поскольку либеральные федеральные судьи начали один за другим блокировать президентский указ, причем апелляционные инстанции их поддерживали. Согласно закону, исполнительная власть США имеет полное право не впускать страну иностранцев, если есть основания полагать, что они могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности. Но одновременно конституция запрещает дискриминацию по религиозному признаку. Хотя напрямую мусульмане в тексте указа упомянуты не были, критики президента приводили цитаты из предвыборных речей Трампа и его твитов, в которых он обещал закрыть въезд именно мусульманам. Либеральные судьи находили этот довод убедительным и по очереди забраковывали указ. Вместо того чтобы сразу обратиться в Верховный суд, Белый дом переписал указ, но и новый его текст был отвергнут судами. «И нашим, и вашим» Администрация, наконец, начала искать понимания у высшей судебной инстанции США — и сейчас его нашла: Верховный суд единогласно отменил запрет на выполнение президентского указа, даже не упомянув при этом доводов критиков о его антимусульманской направленности. Победа Белого дома была, однако, лишь частичной.

Во-первых, Верховный суд оговорился, что он примет окончательное решение по указу лишь в октябре, когда начнется его новая сессия.

Во-вторых, он сделал исключение для лиц, у которых имеются доказуемые связи с физическими или юридическими лицами в США. Это родственные связи или документ о приеме в американский вуз или компанию. Трое консервативных членов суда — Сэмьюэл Алито, Кларенс Томас и Нил Горсач, назначенный уже Трампом, — ратовали за утверждение указа без упомянутого исключения. Томас — единственный афроамериканец в Верховном суде — предупредил, что это повлечет за собой лавину судебных исков по поводу того, имеет ли данный иностранец искомые связи в США. Но шесть членов суда проголосовали за это исключение.

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Как объяснял мне еще 20 лет назад знаменитый нью-йоркский адвокат Барри Айван Слотник, защищавший тогда Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, американские суды склонны принимать решения по принципу «и нашим и вашим». Возможно, этим же правилом руководствовался сейчас и Верховный суд, сделав исключение для иностранцев из шести проблемных стран, имеющих в США близких родственников. Вопрос о том, кто именно входит в эту категорию, поначалу вызвал недоумение. Госдепартамент быстро разъяснил, что она включает родителей (в том числе приемных), детей, родных братьев и сестер, зятьев и невесток, но не кузенов, дедушек и бабушек. «Армия из тысячи юристов» «Разделять семьи, исходя из этих критериев, просто бессердечно», — заявила Наурин Шах из международной правозащитной организации Amnesty International. На сей раз власти хорошо подготовились к вступлению указа в силу. Главное — решения о допуске в США принимаются теперь не на паспортном контроле в американских аэропортах, а в консульствах за границей. Поэтому адвокаты, приехавшие в четвертый терминал главного нью-йоркского аэропорта встречать рейсы из Лондона, Дохи, Стамбула и Абу-Даби, потратили время зря. По словам представителя Amnesty International Джасмит Сидху, у этой правозащитной организации нет сведений о том, чтобы после восстановления действия указа в аэропортах США был задержан хоть один человек.

«У нас есть армия из тысячи юристов, которые в случае необходимости готовы вернуться в аэропорт имени Кеннеди», — предупредила Камил Мэклер из «Нью-йоркской иммиграционной коалиции». Через несколько минут после решения Верховного суда штат Гавайи попросил местного федерального судью растолковать расплывчатые формулировки этого документа. Сторонники временного запрета доказывают, что в шести странах, на которые он распространяется, часто нет стабильного центрального правительства и дееспособных органов местной власти, поэтому госдепартаменту не у кого проверить достоверность документов и биографических данных их граждан, подающих на американскую визу. Неясно, однако, можно ли решить эту проблему в трехмесячный срок.

Противники указа также говорят, что в США не было терактов или попыток их совершения, которые мог бы предотвратить трамповский указ, даже если бы он существовал уже давно.

Washington Post опубликовала список из 24 самых громких терактов и попыток нападений в США — от планов взрыва в муниципальном транспорте, за что в августе 1997 года в Нью-Йорке были арестованы двое граждан Йемена, до взрывов на финише Бостонского марафона, устроенных братьями Царнаевыми.

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Нынешний указ теоретически мог бы предотвратить теракт у университета штата Огайо в ноябре прошлого года, где нападавший врезался на машине в толпу людей, а потом принялся бить их ножом. Злоумышленник был родом из Сомали, а за два года до этого иммигрировал в Пакистан. В марте 2006 года аналогичное преступление совершил в университете Северной Каролины уроженец Ирана, но он прибыл в США в двухлетнем возрасте. Критики указа говорят, что он не только дискриминирует мусульман, но к тому же бесполезен. Его сторонники напоминают о недавних терактах в Европе и говорят, что береженого Бог бережет. Владимир Козловский Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк