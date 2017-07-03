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05:56 (мск), источник: ТАСС

Премьер Южной Кореи предложил КНДР возобновить встречи разделенных семей

При этом Ли Нак Ён заявил, что политика Сеула не отличается от позиции мирового сообщества, выступающего за давление на Пхеньян.

Источник: AP 2017

СЕУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён предложил КНДР провести новую встречу разделенных семей Юга и Севера. Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу KBS.

Встречу было бы желательно провести во время празднования 72-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига или осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок.
Ли Нак Ён
Премьер-министр Южной Кореи

Нынешнее состояние межкорейских отношений он сравнил с рекой, которая «течет и подо льдом».

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Ли Нак Ён указал, что северокорейская политика Сеула не отличается от позиции мирового сообщества, выступающего за давление на Пхеньян. «Однако прекращать усилия по организации диалога нельзя», — подчеркнул он.

После первого в истории межкорейского саммита в 2000 году Пхеньян и Сеул организовали 19 раундов встреч родственников. За это время увидеть своих близких смогли почти 19 тысяч человек.

Жители разделенной на Север и Юг Кореи не имеют возможности ездить друг к другу в гости, писать письма, звонить по телефону или общаться с помощью интернета.

Более 68 тысяч южнокорейцев имеют родственников в КНДР, и многие из них не видели близких, находящихся там, с 1953 года. В последний раз встреча разделенных семей проводилась в феврале 2014 года. Участников этого раунда выбрали случайным образом при помощи лотереи.

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