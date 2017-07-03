Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
СМИ предоставили свидетельства причастности Киева к гибели Боинга
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
1450-летие Николь Кидман
06:24 (мск), источник: "Российская газета"

На борт новейшего корвета ТОФ впервые сел вертолет

На палубу новейшего корвета проекта 20380 «Совершенный», который сейчас проходит государственные испытания в море, впервые сел вертолет.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев, задача выполнена успешно.

По словам Матвеева, в ходе испытаний экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 совершили более 20 посадок во время движения корабля, когда он стоял на якоре и находился в дрейфе. Взлеты и посадки производились как в светлое, так и в темное время суток.

Перед экипажами стояла задача проверить готовность систем корвета к приему вертолета, а также надежность систем стартового командного пункта корабля. По словам руководителя полетов и представителей госкомиссии, полеты прошли успешно, все поставленные задачи выполнены, системы исправны, замечаний нет.

Напомним, что корвет, построенный на «Амурском судостроительном заводе», сейчас проходит государственные испытания, после которых пополнит ряды ВМФ РФ. Он уже провел артиллерийские стрельбы, во время которых сбил крылатую ракету условного противника. Также была проверена работоспособность гидроакустических систем корабля.

Справка «РГ»

Корвет «Совершенный» является пятым по счету кораблем проекта 20380, который был разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Первые четыре судна — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» уже поступили на службу на Балтийский флот. Их вооружение включает в себя комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Основой противокорабельного вооружения является ракетный комплекс «Уран-У» в составе двух четырехконтейнерных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы 260 километров.

При строительстве кораблей этого проекта используется технология «стелс». За счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса, разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Матвиенко: РФ готовится к ратификации Парижского соглашения по климату
Определился победитель Кубка конфедераций в России
СМИ узнали о подготовке боевиками провокации с зарином в Сирии
Кабмин утвердил план реализации научно-технологического развития
Глава «Почты России» покинет компанию
США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах из столицы ОАЭ
Синоптики рассказали о «скомканном» лете в Центральной России
Глава Южной Кореи предложил КНДР возобновить встречи семей
Спорт
А побеждают немцы! Германия выиграла Кубок конфедераций Сборная Чили много владела мячом и больше атаковала в финале Кубка конфедераций со сборной Германии, но победа досталась чемпионам мира
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь