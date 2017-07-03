На борт новейшего корвета ТОФ впервые сел вертолет

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев, задача выполнена успешно.

По словам Матвеева, в ходе испытаний экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 совершили более 20 посадок во время движения корабля, когда он стоял на якоре и находился в дрейфе. Взлеты и посадки производились как в светлое, так и в темное время суток.

Перед экипажами стояла задача проверить готовность систем корвета к приему вертолета, а также надежность систем стартового командного пункта корабля. По словам руководителя полетов и представителей госкомиссии, полеты прошли успешно, все поставленные задачи выполнены, системы исправны, замечаний нет.

Напомним, что корвет, построенный на «Амурском судостроительном заводе», сейчас проходит государственные испытания, после которых пополнит ряды ВМФ РФ. Он уже провел артиллерийские стрельбы, во время которых сбил крылатую ракету условного противника. Также была проверена работоспособность гидроакустических систем корабля.

Справка «РГ»

Корвет «Совершенный» является пятым по счету кораблем проекта 20380, который был разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Первые четыре судна — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» уже поступили на службу на Балтийский флот. Их вооружение включает в себя комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Основой противокорабельного вооружения является ракетный комплекс «Уран-У» в составе двух четырехконтейнерных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы 260 километров.

При строительстве кораблей этого проекта используется технология «стелс». За счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса, разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.