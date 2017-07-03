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06:38 (мск), источник: ТАСС

Кабмин утвердил план реализации Стратегии научно-технологического развития страны

Стратегия направлена на формирование системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации Стратегии научно-технологического развития России. Документ опубликован на сайте правительства.

Стратегия направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Подписанным распоряжением утвержден план реализации Стратегии на 2017−2019 годы, который включает комплекс мер нормативного и организационного характера.

План, в частности, предусматривает разработку и утверждение государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», которая включает программу фундаментальных исследований и комплексные научно-технологические программы по приоритетным направлениям.

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Реализация таких комплексных программ будет финансироваться за счет средств других государственных программ, институтов развития и фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Также предусматривается создание возможностей для успешной реализации творческого потенциала молодежи в области науки и инноваций, в том числе в рамках международного научно-технического сотрудничества.

Ответственными за исполнение плана будут федеральные органы власти, государственные корпорации, институты развития, фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, Российская академия наук, органы исполнительной власти субъектов РФ.

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена президентом России Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года.

Комментарии
1
Руслан Мамин - Сибиряк
Украл, выпил, в оффшор. Учись студент.
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