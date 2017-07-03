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08:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рева: работодателей обяжут трудоустраивать людей старше 45 лет

В Украине работодателей обяжут предусматривать рабочие места для людей возрастом от 45 лет.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Обязательство планируется наложить на предприятия, в которых числятся как минимум 8 наемных работников.

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«Что касается гарантий людям, людям предпенсионного возраста, в законе предусмотрели обязанность всех работодателей, которые используют наемный труд, численностью от 8 работников и более, обязательно предусматривать места для людей возрастом от 45 лет», — сообщил министр соцполитики Андрей Рева в интервью «Радио Свобода».

Что касается необходимого для выхода на пенсию в 60 лет стажа, то, как отметил Рева, то те, у кого его нет, будут получать специальную государственную помощь до того времени, пока им не начнут пенсионные выплаты. «То есть все, у кого есть 15 лет страхового стажа, но нет 25-ти, они будут обращаться в органы социальной защиты населения, и им будет назначаться эта помощь», — сказал министр.

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