Рева: работодателей обяжут трудоустраивать людей старше 45 лет

«Что касается гарантий людям, людям предпенсионного возраста, в законе предусмотрели обязанность всех работодателей, которые используют наемный труд, численностью от 8 работников и более, обязательно предусматривать места для людей возрастом от 45 лет», — сообщил министр соцполитики Андрей Рева в интервью «Радио Свобода».

Что касается необходимого для выхода на пенсию в 60 лет стажа, то, как отметил Рева, то те, у кого его нет, будут получать специальную государственную помощь до того времени, пока им не начнут пенсионные выплаты. «То есть все, у кого есть 15 лет страхового стажа, но нет 25-ти, они будут обращаться в органы социальной защиты населения, и им будет назначаться эта помощь», — сказал министр.