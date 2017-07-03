Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин на постах «уровня принятия решений»

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин занимают посты «на уровне принятия решений», в том числе в парламенте.

Мы в России не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений. Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации

Заявила она, выступая в понедельник в Новосибирске на первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. «У нас мало женщин в парламенте, гораздо меньше того, чем нам хотелось бы», — заметила Матвиенко. «То есть нам есть над чем работать», — констатировала спикер верхней палаты парламента, добавив, что в этом вопросе России интересен и международный опыт. Женское предпринимательство

Матвиенко также сообщила, что проекты, направленные на поддержку женщин, в том числе в области развития женского предпринимательства, будут представлены на втором Евразийском женском форуме, который должен пройти в 2018 году. «На Евразийском женском форуме 2018 года мы представим проекты, которые направлены на поддержку женщин, реализацию их инициатив в самых различных областях», — проинформировала она, пояснив, что речь идет, например, об «обучении женщин-лидеров, участии женщин в продвижении высоких технологий, профилактике рака молочной железы, женском предпринимательстве». «Практически все проекты получают международное звучание», — уточнила Матвиенко. Она обратила внимание на развитие женского предпринимательства, которое в настоящее время в РФ составляет более четверти малого и среднего бизнеса, охватывая «не только такие традиционные отрасли, как образование, легкая и пищевая промышленность». «Женщины успешны в области развития экономики знаний, в сфере инноваций и высоких технологий», — указала спикер Совфеда, напомнив, что в этом году в России начали действовать специальные кредитные продукты для женщин-предпринимателей.

Читайте также Фотограф показал женщин в мужских профессиях