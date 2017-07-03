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07:41 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин на постах «уровня принятия решений»

Председатель Совета Федерации отметила, что в этом вопросе России интересен и международный опыт.

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин занимают посты «на уровне принятия решений», в том числе в парламенте.

Мы в России не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений.
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации

Заявила она, выступая в понедельник в Новосибирске на первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. «У нас мало женщин в парламенте, гораздо меньше того, чем нам хотелось бы», — заметила Матвиенко.

«То есть нам есть над чем работать», — констатировала спикер верхней палаты парламента, добавив, что в этом вопросе России интересен и международный опыт.

Женское предпринимательство

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Матвиенко также сообщила, что проекты, направленные на поддержку женщин, в том числе в области развития женского предпринимательства, будут представлены на втором Евразийском женском форуме, который должен пройти в 2018 году.

«На Евразийском женском форуме 2018 года мы представим проекты, которые направлены на поддержку женщин, реализацию их инициатив в самых различных областях», — проинформировала она, пояснив, что речь идет, например, об «обучении женщин-лидеров, участии женщин в продвижении высоких технологий, профилактике рака молочной железы, женском предпринимательстве». «Практически все проекты получают международное звучание», — уточнила Матвиенко.

Она обратила внимание на развитие женского предпринимательства, которое в настоящее время в РФ составляет более четверти малого и среднего бизнеса, охватывая «не только такие традиционные отрасли, как образование, легкая и пищевая промышленность». «Женщины успешны в области развития экономики знаний, в сфере инноваций и высоких технологий», — указала спикер Совфеда, напомнив, что в этом году в России начали действовать специальные кредитные продукты для женщин-предпринимателей.

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Матвиенко отметила, что подготовку и тематику мероприятий форума можно обсуждать на портале «Евразийское женское сообщество». «Этот интернет-ресурс специально создан для обмена информацией и опытом, реализации совместных действий, портал действует на русском и английском языках», — пояснила она.

Международные женские форумы

В первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР. Форум на тему «Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре» проходит под эгидой Совета Федерации и при поддержке МИД РФ. На полях конгресса также состоится диалог «Женщины и экономика», который объединит представителей деловых кругов и государственной власти. Эта площадка предоставит женщинам- предпринимателям возможность для международного обмена опытом и установления деловых контактов, пояснили ранее в пресс-службе СФ.

Первый Евразийский женский форум прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году. На нем обсуждались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества.

Комментарии
18
Лоуренс Аравийский
Согласен. Больше нужно продвигать женщин, но не таких, как Матвиенко! Помню, когда она стала губернатором СПБ, то её сынок из мелкого мошенника с наличием нескольких уголовных дел превратился в одночасье в самого богатого и уважаемого бизнесмена. Это что? Умелое руководство этой дамы? Таких руководителей на пушечный выстрел к власти нельзя подпускать.
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Александр Моисеев
Долларовым миллиардером за неполных три года сделала сыночка! Теперь вот намекает, что пора ей в Президенты! )))))))))
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Marianna Novikova
Конечно, в этой стране женщины мало что решаю. Власть, в основном принадлежит "сильным". Результат на лицо. Это вам не Англия, не Германия и не Франция.
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