Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин на постах «уровня принятия решений»
Председатель Совета Федерации отметила, что в этом вопросе России интересен и международный опыт.
Председатель Совета Федерации отметила, что в этом вопросе России интересен и международный опыт.
НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин занимают посты «на уровне принятия решений», в том числе в парламенте.
Мы в России не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений.
Заявила она, выступая в понедельник в Новосибирске на первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. «У нас мало женщин в парламенте, гораздо меньше того, чем нам хотелось бы», — заметила Матвиенко.
«То есть нам есть над чем работать», — констатировала спикер верхней палаты парламента, добавив, что в этом вопросе России интересен и международный опыт.
Женское предпринимательство
Матвиенко также сообщила, что проекты, направленные на поддержку женщин, в том числе в области развития женского предпринимательства, будут представлены на втором Евразийском женском форуме, который должен пройти в 2018 году.
«На Евразийском женском форуме 2018 года мы представим проекты, которые направлены на поддержку женщин, реализацию их инициатив в самых различных областях», — проинформировала она, пояснив, что речь идет, например, об «обучении
Она обратила внимание на развитие женского предпринимательства, которое в настоящее время в РФ составляет более четверти малого и среднего бизнеса, охватывая «не только такие традиционные отрасли, как образование, легкая и пищевая промышленность». «Женщины успешны в области развития экономики знаний, в сфере инноваций и высоких технологий», — указала спикер Совфеда, напомнив, что в этом году в России начали действовать специальные кредитные продукты для
Матвиенко отметила, что подготовку и тематику мероприятий форума можно обсуждать на портале «Евразийское женское сообщество». «Этот
Международные женские форумы
В первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР. Форум на тему «Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре» проходит под эгидой Совета Федерации и при поддержке МИД РФ. На полях конгресса также состоится диалог «Женщины и экономика», который объединит представителей деловых кругов и государственной власти. Эта площадка предоставит женщинам- предпринимателям возможность для международного обмена опытом и установления деловых контактов, пояснили ранее в
Первый Евразийский женский форум прошел в