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08:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минздрав: Инициатива Андрея Лабыгина усугубит кадровый голод в здравоохранении Приангарья

Законопроект о передаче правительству региона полномочий по привлечению медицинских кадров был принят Заксобранием на 52-й сессии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Законопроект, который лишает муниципалитеты обязательства создавать благоприятные условия по привлечению медицинских и фармацевтических кадров в лечебные учреждения, был принят на 52-й сессии областного парламента, состоявшейся 28 июня, в первом чтении большинством голосов. Эту обязанность депутаты хотят в полном объеме переложить исключительно на областное правительство, оставив за территориями лишь право на реализацию данного полномочия при наличии у них финансовых средств. Законопроект был вынесен на сессию группой депутатов: Андреем Лабыгиным, Артемом Лобковым, Алексеем Козюрой, Владимиром Новожиловым, Игорем Милостных. В министерстве здравоохранения региона считают, что инициатива только усугубит кадровый дефицит в сфере. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Иркутской области.

С 25 сентября 2013 года до 20 июня 2017 года практически ежемесячно проходили заседания комитета, где в общей сложности было рассмотрено более 140 вопросов в области здравоохранения. Норма закона (пункт 13 статьи 7 закона № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области») была принята по инициативе депутатов профильного комитета во главе с ее председателем Татьяной Семейкиной именно для того, чтобы не ухудшить кадровую обеспеченность лечебных учреждений муниципальных образований, которые в 2013—2014 годах были переданы в областную собственность. Так как на тот момент лечебные учреждения муниципальных образований были укомплектованы кадрами всего на 53,2%, законодатели первого созыва рассматривали пункт 13 областного закона как стартап для дальнейшего принятия и законов, и подзаконных актов Иркутской области в целях выработки единого подхода муниципальной и областной власти к принципиальному изменению кадрового вопроса в медицине.

«Депутаты профильного комитета второго созыва во главе с Андреем Лабыгиным не стали расширять этот законотворческий плацдарм. За четыре года они так и не включили в заседание одного из комитетов вопросы анализа состояния дел в реализации этой нормы закона. И ровно за неделю до 52-й сессии Андрей Лабыгин вынес на заседание комитета данный проект закона. Документ был рекомендован к принятию, несмотря на отрицательное заключение губернатора Иркутской области, составленного с учетом позиции регионального Минздрава, Минфина, заместителя председателя правительства по социальному блоку Валентины Вобликовой, коллективным письмом руководителей медорганизаций (более 30 главных врачей обратились к председателю ЗС Сергею Брилке, Андрею Лабыгину и губернатору Сергею Левченко), мнением медицинской общественности, уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина», — сообщили в Минздраве.

Диалог на комитете не состоялся. Отрицательное отношение выступивших на заседании главврачей не были приняты во внимание.

«Основным аргументом в пользу изменения закона депутаты называют дотационность муниципалитетов Иркутской области. Но вместе с тем в объяснительной записке к проекту закона Андрей Лабыгин указывает, что дополнительных денежных средств из областного бюджета не потребуется. Так если не потребуется дополнительных расходов, зачем забирать полномочия у муниципалитетов, которые имеют средства и готовы их вкладывать для привлечения врачей? По предварительным расчетам Минздрава для реализации пункта 13, в случае если его возложить в полном объеме на региональное правительство, потребуется около 19 млрд рублей», — заявили в Минздраве.

С 2016 года данная норма дала возможность удержать специалистов и привлекать новых. Как общий итог с 53,2% в 2013 году по итогам 2016 года кадровая укомлектованность учреждений увеличилась до 56,1%. Был не только приостановлен отток медицинских работников, но даже зафиксирован прирост на 77 врачей. Это позволило восстановить работу Усольского родильного дома, открыть койки круглосуточного пребывания в поселке Верхнемарково, открыть в четырех муниципальных образованиях пять психиатрических отделений для 200 пациентов из Александровского централа, привлечь кадры в Братскую городскую детскую больницу, сказали в ведомстве.

В 31-м муниципальном образовании разработаны программы социальной поддержки медицинских работников. Они в большей или меньшей степени финансируются и имеют реальную отдачу.

«Так, в результате слаженной совместной работы администрации Иркутска, медицинских организаций, а также Минздрава укомплектованность здесь в среднем составляет 65,2% при среднеобластном показателе 56,1%. Меры поддержки приняты и в ряде других муниципальных образований Иркутской области. В Заларинском районе предоставляются земельные участки, ведомственное жилье, “подъемные” выплаты в размере 100 тысяч рублей, ежемесячно компенсируют расходы по найму жилья. В 2016 году привлечено семь врачей, укомплектованность составила 55,2% и выросла на 10,4% по сравнению с 2015 годом (44,8%). В Нукутском районе в 2016 году принято пять врачей, в результате чего укомплектованность выросла с 70 до 75,2%. Администрация Нукутского района кроме таких же мер, как в Заларях, доплачивает к стипендии целевых студентов по 2 тысячи рублей в месяц. В Бодайбинском районе предоставляются жилые помещения по договору найма, подъемные в размере 400 тысяч рублей. В Ангарске, Усть-Илимске, Братске разработаны муниципальные программы, в рамках которых врачам частично компенсируют затраты на аренду жилья, выплачивают достойные подъемные, предоставляются земли для строительства, а также другие льготы», — прокомментировали в Минздраве.

По поручению министра главные врачи районных больниц совместно с заместителями мэров по социальным вопросам в 2016 году совершили не одну поездку по регионам Сибирского и Дальневосточного федеральных округов для привлечения медицинских кадров.

Социально значимая тема кадровой укомплектованности медицинских организаций должна быть обсуждена с учетом мнения медицинской общественности, экспертов, руководителей медорганизаций, муниципальных образований и районных дум, позиция губернатора и руководителей общественных организаций, считают в министерстве.

Напомним, Андрей Лабыгин не в первый раз инициирует спорный законопроект. Он же в 2015 году предложил отменить прямые выборы мэра Иркутска.

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