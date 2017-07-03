Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежских сотрудников ГИБДД

Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили воронежских сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником, который отмечается 3 июля. Руководство области подчеркнуло, что ответственность, принципиальность, честность, строгость к нарушителям и доброжелательность инспекторов к простым водителям во многом определяют уровень безопасности на дорогах.

Первые лица отметили, что автотранспортная система — важнейший ресурс региона и страны. Благодаря автомобильному сообщению развиваются деловые и социальные связи, обеспечивается бесперебойная работа предприятий и организаций. И с каждым годом растет интенсивность движения и, соответственно, нагрузка на инспекторов ДПС. По мнению руководства области, потенциал ГИБДД и в дальнейшем будет способствовать нормализации дорожной обстановки в регионе.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов пожелали сотрудникам ГИБДД крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, а также как можно меньше аварийных ситуаций на службе и в жизни.