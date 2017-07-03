Договорная пауза

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Вопрос о пролонгации договора о разграничении полномочий между РФ и Татарстаном может быть поднят на сессии Госсовета республики 11 июля. Возможный отказ от продления договора (срок его действия истекает 24 июля) призван продемонстрировать «унификацию» отношений с регионами, но противоречит «особой роли» Татарстана, в том числе его роли в урегулировании отношений с крымскими татарами, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Ранее источник в администрации президента (АП) на вопрос о согласовании с Кремлем проекта документа говорил «Ъ», что «нет никакого нового договора». Депутаты не ждут появления этого вопроса в думской повестке. Вопрос об отношениях субъектов РФ с федеральным центром в докладе фонда «Петербургская политика» возник из-за «дискуссии относительно возможности подписания нового договора о разграничении полномочий с Татарстаном». Договор «о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и органами госвласти Республики Татарстан» был заключен 26 июня 2007 года. Его подписывали президент РФ Владимир Путин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев (сейчас госсоветник республики), который до сих пор остается главным лоббистом идеи продления договора. Его десятилетний срок действия истекает 24 июля (в этот день закон об утверждении договора, пройдя через Госдуму и Совет федерации, был подписан президентом РФ). В нынешней версии документ декларирует право Казани на совместное с Москвой решение вопросов, связанных с экономическими, экологическими, культурными и иными особенностями Татарстана, в том числе право на особое оформление паспортов (жители могут получить вкладыш на татарском языке). Однако судьба договора неясна.

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На прошлой неделе высокопоставленный источник «Ъ» в АП на вопрос о том, согласован ли с Кремлем текст нового договора, сказал, что «нет никакого нового договора». В Госдуме также говорят, что сейчас «нет темы» с продлением договора. Собеседники «Ъ» в нижней палате говорят, что не слышали, что этот вопрос должен появиться в думской повестке. Отказ от продления договора с Татарстаном можно объяснить тем, что у других территорий к региону возникнет ревностное отношение, считает один из собеседников «Ъ».



Длительное время «внутри федеративного устройства существует двусмысленность», говорится в докладе «Петербургской политики». В том время как «общая рамка внутренней политики» предполагает «подчеркнуто подчиненное» положение губернатора по отношению к федеральной власти, «исторически оформилась группа регионов, имеющих высокий уровень автономности». Кроме Татарстана к таким территориям он относит Чечню, Якутию, Белгородскую и Кемеровскую области, а также Москву и Санкт-Петербург. Наличие таких регионов, считает глава фонда Михаил Виноградов, связано, в частности, с «высоким уровнем электоральной и политической предсказуемости». Но «споры о целесообразности заключения нового договора с Татарстаном» отразили «конфликтный момент». «Желание продемонстрировать себе и окружающим “унификацию” отношений с регионами и создание единого правового поля вступает в противоречие с особой ролью, которую играет Татарстан, — говорится в докладе, — и как “выставочный” регион, демонстрирующий эффективные управленческие проекты, и как посредник, выполнявший деликатные миссии по установлению коммуникации с крымскими татарами во время присоединения Крыма». Рустам Минниханов, напомним, лично несколько раз вылетал в Крым. Власти полуострова заверяли, что Татарстан —"братская республика, которая становится «гарантом мира и стабильности в Крыму».

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