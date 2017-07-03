ГПУ проводит расследование в отношении некоторых министров

Луценко не исключил, что наряду с представлением на снятие неприкосновенности с народных депутатов могут появиться претензии и к чиновникам. В то же время никаких фамилий генпрокурор ГПУ пока не назвал.

«Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий в отношении действующих министров. Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов, в том числе у нас есть вопрос и действующим, и бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства», — отметил Луценко.

Напомним, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, а именно: Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа «Воля народа»), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба — фракция «Народного фронта») и Борислав Розенблат (фракция «Блока Петра Порошенко»).

29 июня в Верховную Раду внесено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина.