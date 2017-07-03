Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
Уволена сотрудница Минздрава, критиковавшая помощь тяжелобольной
Роналду показал новорожденных детей
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
09:51 (мск), источник: Kazinform

Нурсултан Назарбаев: Казахстан усилит свое присутствие в некоторых странах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент РК Нурсултан Назарбаев назвал основные направления внешней политики страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Глава государства отметил, что Казахстан за годы независимости установил дружественные и конструктивные отношения со 182 государствами.

Читайте также
Сборник трудов Назарбаева на китайском языке презентовали в Пекине

За это время за рубежом открыто 57 казахстанских посольств и 31 дипломатическое учреждение. Внутри страны работают 95 иностранных посольств и представительств международных организаций. Нурсултан Назарбаев подчеркнул стратегическое сотрудничество с Россией и Китаем.

«Центральная Азия переживает новый этап своего развития. Наша политика здесь, как и прежде, направлена на равноправное партнёрство и объединение усилий наших стран для повышения роли региона и обеспечения процветания в странах “пятерки”. Мы будем уделять пристальное внимание на то, чтобы совместно работать с нашими соседями, учитывая наши исторические, культурные и языковые совместные корни», — сказал Президент на встрече в Акорде с главами дипломатических миссий, аккредитованных в РК.

Нурсултан Назарбаев отметил, что будет продолжен курс партнёрства с США, развития многосторонних отношений с Европейским союзом — крупнейшим торгово-экономическим партнёром Казахстана.

«Как вам известно, мы подписали расширение об углублении сотрудничества в торговле. Этот документ проходит ратификацию в странах-членах ЕС. Я прошу и надеюсь на поддержку других стран. Многие страны уже ратифицировали документ, мы благодарны за это», — добавил Президент РК.

Казахстан продолжит сотрудничество со странами постсоветского пространства, Турцией, будет углублять и укреплять дружественные отношения со странами Среднего и Ближнего Востока, отметил Глава государства. Вместе с тем, страна выступает за реализацию совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и внутриполитическое урегулирование в Афганистане.

Также последовательно будут развиваться отношения с партнёрами в регионе Латинской Америки, Карибского бассейна, в Африканском континенте.

«Эта работа до сих пор была слаба. Будем усиливать наше участие и присутствие в этих странах, и приглашаю эти государства тоже сотрудничать с нами», — заключил Президент Казахстана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Определился победитель Кубка конфедераций в России
На озере в Челябинской области погибли шесть человек
Зафиксирован рекордный отток иностранного капитала из России
Ольга Осина назначена врио гендиректора «Почты России»
Матвиенко заявила о недостатке в РФ женщин на важных постах
Опрос: ураган стал одним из самых ярких событий месяца
ФНС получила право блокировать анонимайзеры
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь