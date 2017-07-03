Нурсултан Назарбаев: Казахстан усилит свое присутствие в некоторых странах

Глава государства отметил, что Казахстан за годы независимости установил дружественные и конструктивные отношения со 182 государствами.

За это время за рубежом открыто 57 казахстанских посольств и 31 дипломатическое учреждение. Внутри страны работают 95 иностранных посольств и представительств международных организаций. Нурсултан Назарбаев подчеркнул стратегическое сотрудничество с Россией и Китаем.

«Центральная Азия переживает новый этап своего развития. Наша политика здесь, как и прежде, направлена на равноправное партнёрство и объединение усилий наших стран для повышения роли региона и обеспечения процветания в странах “пятерки”. Мы будем уделять пристальное внимание на то, чтобы совместно работать с нашими соседями, учитывая наши исторические, культурные и языковые совместные корни», — сказал Президент на встрече в Акорде с главами дипломатических миссий, аккредитованных в РК.

Нурсултан Назарбаев отметил, что будет продолжен курс партнёрства с США, развития многосторонних отношений с Европейским союзом — крупнейшим торгово-экономическим партнёром Казахстана.

«Как вам известно, мы подписали расширение об углублении сотрудничества в торговле. Этот документ проходит ратификацию в странах-членах ЕС. Я прошу и надеюсь на поддержку других стран. Многие страны уже ратифицировали документ, мы благодарны за это», — добавил Президент РК.

Казахстан продолжит сотрудничество со странами постсоветского пространства, Турцией, будет углублять и укреплять дружественные отношения со странами Среднего и Ближнего Востока, отметил Глава государства. Вместе с тем, страна выступает за реализацию совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и внутриполитическое урегулирование в Афганистане.

Также последовательно будут развиваться отношения с партнёрами в регионе Латинской Америки, Карибского бассейна, в Африканском континенте.

«Эта работа до сих пор была слаба. Будем усиливать наше участие и присутствие в этих странах, и приглашаю эти государства тоже сотрудничать с нами», — заключил Президент Казахстана.