Депутаты предложили сделать въезд в Краснодар платным

Краснодар. 3 июня — Новая Кубань. Депутаты партии «Справедливая России» нашли способ, как избавить Краснодар от пробок.

По их мнению, для этого необходимо ввести плату на въезд в город. Раскошеливаться придется жителям других регионов, не считая соседнюю Адыгею. Парламентарии определились и со стоимостью въезда: 50 рублей — для легковых автомобилей, 150 — для большегрузных. Полученные деньги депутаты предлагают использовать на ремонт дорог.