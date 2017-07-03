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10:14 (мск), источник: Новая Кубань

Депутаты предложили сделать въезд в Краснодар платным

Народные избранники предлагают водителям из других регионов платить за въезд в краевую столицу.

Краснодар. 3 июня — Новая Кубань. Депутаты партии «Справедливая России» нашли способ, как избавить Краснодар от пробок.

По их мнению, для этого необходимо ввести плату на въезд в город. Раскошеливаться придется жителям других регионов, не считая соседнюю Адыгею. Парламентарии определились и со стоимостью въезда: 50 рублей — для легковых автомобилей, 150 — для большегрузных. Полученные деньги депутаты предлагают использовать на ремонт дорог.

 — Такие ограничительные меры, на наш взгляд, сейчас просто необходимы. Во-первых, они позволят разгрузить Краснодар от пробок, во-вторых, благодаря пошлинам в местном бюджете появятся дополнительные средства, которые можно будет использовать для ремонта поврежденных дорог. Хочу подчеркнуть, что взимание дорожной пошлины мы предлагаем ввести только в Краснодаре. Въезды в Сочи, Анапу Геленджик и другие города-курорты ограничены не будут. Двери наших курортов всегда открыты для отдыхающих со всей России, — объяснил инициативу лидер регионального отделения «Справедливой России» Денис Хмелевской.

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