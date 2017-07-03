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10:02 (мск), источник: РИА Новости

На пост губернатора Пермского края претендуют семь кандидатов

УФА, 3 июл — РИА Новости. Семь кандидатов на пост губернатора Пермского края подали документы в избирательную комиссию региона, окончательное решение об их регистрации ведомство примет до 4 августа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы избиркома Пермского края.

Источник: РИА Новости

В феврале губернатор Пермского края Виктор Басаргин ушел в отставку. И.о. губернатора был назначен Максим Решетников. Законодательное собрание Пермского края назначило выборы губернатора региона на единый день голосования 10 сентября 2017 года.

«Период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края закончился. Всего документы на выдвижение представили семь кандидатов. В соответствии с законом в настоящее время по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия», — пояснил представитель пресс-службы краевого избиркома.

По данным ведомства, кандидатом на пост главы региона от КПРФ стала юрист Ирина Филатова, врио главы края Максим Решетников, выдвинутый партией «Единая Россия», пермские «Патриоты России» выдвинули члена партии и предпринимателя Андрея Степанова, от ЛДПР на выборы идет депутат краевого заксобрания и руководитель местного отделения партии Олег Постников. «Города России» выдвинули общественника Константина Окунева, «Партия Великое Отечество» — экс-министра сельского хозяйства Прикамья Олега Хараськина, от «Справедливой России» на выборы идет научный работник Владимир Аликин.

«В настоящее время заявленные кандидаты на пост губернатора края собирают подписи в свою поддержку. Период сдачи документов на регистрацию продлится с 21 до 26 июля, регистрация кандидатов завершится 4 августа», — сообщил собеседник.

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