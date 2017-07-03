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09:56 (мск), источник: Om1.ru

Карючин оправдал покупку дорогих авто главами районов Омской области

Глава аппарата губернатора Омской области прокомментировал приобретение недешевого седана руководителем Любинского района.

Сегодня, 3 июня глава аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин на своей пресс-конференции в Доме журналиста прокомментировал дорогие покупки авто главами районов.

В частности, приобретение седана за 1,4 миллиона рублей главой Любинского района Абаем Ракимджановым.

Руководитель аппарата главы региона считает, что все делается по закону.

Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора Омской области:

 — Нашего запаса машин не хватает. Наш автопарк не менялся 5−7 лет, железо есть железо. Не исключаю, что закупка проводилась в рамках действующего законодательства, по закону 44. То есть он приобретет машину со скидкой.

Отметим, что в нынешнем году произошла целая серия скандалов с покупкой дорогих машин главами районов Омской области. Так, руководитель Калачинского района Фридрих Мецлер приобрел Nissan X-Trail за1,5 миллиона рублей. Сам глава района потом сказал, что это машина «для пенсионеров».

В то время как администрация Называевска приобретала машину за 700 тысяч рублей.

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