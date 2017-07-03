Карючин оправдал покупку дорогих авто главами районов Омской области
Глава аппарата губернатора Омской области прокомментировал приобретение недешевого седана руководителем Любинского района.
Глава аппарата губернатора Омской области прокомментировал приобретение недешевого седана руководителем Любинского района.
Сегодня, 3 июня глава аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин на своей
В частности, приобретение седана за 1,4 миллиона рублей главой Любинского района Абаем Ракимджановым.
Руководитель аппарата главы региона считает, что все делается по закону.
Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора Омской области:
— Нашего запаса машин не хватает. Наш автопарк не менялся 5−7 лет, железо есть железо. Не исключаю, что закупка проводилась в рамках действующего законодательства, по закону 44. То есть он приобретет машину со скидкой.
Отметим, что в нынешнем году произошла целая серия скандалов с покупкой дорогих машин главами районов Омской области. Так, руководитель Калачинского района Фридрих Мецлер приобрел Nissan
В то время как администрация Называевска приобретала машину за 700 тысяч рублей.