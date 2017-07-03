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10:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС стартовал в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 3 июля, ФедералПресс. В Новосибирске начал работу первый Международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Международный конгресс посвящен роли женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре. В мероприятии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, которые выступят на пленарном заседании форума.

Также ожидается выступления посла ЮАР Номасонто Мария Сибанда-Туси, замдиркетора департамента по внешним связям Китайской федерации женщин Чжао Хунцзюй, депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Ирины Унжаковы, а также представители различных комитетов по делам женщины из разных стран и представители благотворительных фондов.

Само мероприятие разделено на три секции, в каждой из которых будет рассматриваться роль в женщины в различных сферах общества: социокультурное сотрудничество, экономическое развитие общество и место и роль женщин-ученых в современных реалиях.

«В программе Конгресса — обсуждение вопросов поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества, а также в достижении глобальных целей устойчивого развития. В работе Конгресса примут участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что инициатором конгресса стала член СФ региона Надежда Болтенко. В 2016 году Владимир Городецкий направил обращение на имя Валентины Матвиенко.

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