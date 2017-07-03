Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС стартовал в Новосибирске

Международный конгресс посвящен роли женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре. В мероприятии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, которые выступят на пленарном заседании форума.

Также ожидается выступления посла ЮАР Номасонто Мария Сибанда-Туси, замдиркетора департамента по внешним связям Китайской федерации женщин Чжао Хунцзюй, депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Ирины Унжаковы, а также представители различных комитетов по делам женщины из разных стран и представители благотворительных фондов.