Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС стартовал в Новосибирске

Международный конгресс посвящен роли женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре. В мероприятии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, которые выступят на пленарном заседании форума.
Также ожидается выступления посла ЮАР Номасонто Мария Сибанда-Туси, замдиркетора департамента по внешним связям Китайской федерации женщин Чжао Хунцзюй, депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Ирины Унжаковы, а также представители различных комитетов по делам женщины из разных стран и представители благотворительных фондов.
Само мероприятие разделено на три секции, в каждой из которых будет рассматриваться роль в женщины в различных сферах общества: социокультурное сотрудничество, экономическое развитие общество и место и роль женщин-ученых в современных реалиях.
«В программе Конгресса — обсуждение вопросов поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества, а также в достижении глобальных целей устойчивого развития. В работе Конгресса примут участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран», — рассказали в ведомстве.
Отметим, что инициатором конгресса стала член СФ региона Надежда Болтенко. В 2016 году Владимир Городецкий направил обращение на имя Валентины Матвиенко.