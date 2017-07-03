Лукашенко объяснил, почему День независимости Беларусь празднует 3 июля

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Главный государственный праздник именно сегодня, 3 июля, мы стали праздновать по воле нашего народа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

Лукашенко: творцом своей независимости может быть только сам народ

С момента обретения Беларусью независимости после выхода из СССР и до конца 1996 года День Независимости праздновали в республике 27 июля — в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м.