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10:54 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко объяснил, почему День независимости Беларусь празднует 3 июля

С момента обретения Беларусью независимости после выхода из СССР и до конца 1996 года День Независимости праздновали в республике 27 июля — в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м.

Источник: AP 2017

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Главный государственный праздник именно сегодня, 3 июля, мы стали праздновать по воле нашего народа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

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С момента обретения Беларусью независимости после выхода из СССР и до конца 1996 года День Независимости праздновали в республике 27 июля — в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м.

Александр Лукашенко вынес на обсуждение в ходе республиканского референдума 1996 года вопрос о переносе Дня Независимости на 3 июля — день освобождения Минска в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков. Инициативу главы государства поддержало большинство участников плебисцита.

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