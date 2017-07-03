Путин подтвердил включение акватории Республики Крым в СЭЗ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который включает в состав крымской СЭЗ прилегающие к полуострову территориальные воды Российской Федерации и внутренние воды. Информация опубликована на сайте Кремля.

«Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — уточнили в сообщении.

Напомним, что Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, а через неделю его одобрил Совет Федерации.

Закон поспособствует улучшению инвестиционного климата на территории Республики Крым.