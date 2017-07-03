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10:54 (мск), источник: АиФ Крым

Путин подтвердил включение акватории Республики Крым в СЭЗ

Президент России подписал закон, включающий в состав крымской свободной экономической зоны прилегающие к Крыму территориальные воды.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который включает в состав крымской СЭЗ прилегающие к полуострову территориальные воды Российской Федерации и внутренние воды. Информация опубликована на сайте Кремля.

«Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — уточнили в сообщении.

Напомним, что Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, а через неделю его одобрил Совет Федерации.

Закон поспособствует улучшению инвестиционного климата на территории Республики Крым.

Комментарии
1
Сергей Иванов
Эт, че? Новый вид запретов? В Крыму всего осталось около 3000 маломерных судов... ну, я думаю новыми усилиями, через год останется, штук 500, по числу мажоров и чиновников не равнодушных к морю... остальным сказки о вреде и опасности морских прогулок... Проще в Греции завести лодку и летать туда на ней покататься, чем в Крыму... с аквалангом тоже... Требую, ввести аналогичную "заботу" о купающихся! Там, просто, ужас! Тонут в десятки раз больше! Никто, не имеет разряда по плаванию! Никто, ни имеет спас жилета! Никто, не имеет мед справки! Куда власть смотрит?
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