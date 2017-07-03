Путин подтвердил включение акватории Республики Крым в СЭЗ
Президент России подписал закон, включающий в состав крымской свободной экономической зоны прилегающие к Крыму территориальные воды.
Президент России подписал закон, включающий в состав крымской свободной экономической зоны прилегающие к Крыму территориальные воды.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который включает в состав крымской СЭЗ прилегающие к полуострову территориальные воды Российской Федерации и внутренние воды. Информация опубликована на сайте Кремля.
«Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — уточнили в сообщении.
Напомним, что Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, а через неделю его одобрил Совет Федерации.
Закон поспособствует улучшению инвестиционного климата на территории Республики Крым.