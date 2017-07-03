Политтехнолога губернатора Приморья вместе с женой оставили в СИЗО

Судьи апелляционной инстанции Приморского краевого суда вынесли решения по обжалованиям решений суда первой инстанции адвокатов супругов Ильи Спокойнова и Марины Свиридовой, сообщил корреспонденту РИА VladNews представитель краевого суда. В обоих случаях рассматривались постановления Ленинского суда Владивостока.

Так, постановление суда первой инстанции в отношении Ильи Спокойнова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, организации преступления) было изменено апелляционной инстанцией: вместо того, чтобы провести время в СИЗО до 21 октября, политтехнолог губернатора Приморья должен там пробыть до 16 августа.

Что касается его супруги Марины Свиридовой, она, по решению апелляционной инстанции, останется в СИЗО до 21 октября: решение Ленинского суда осталось без изменений.

Отметим, что третий фигурант данного уголовного дела — Алексей Авершин — находится под домашним арестом (по имеющейся информации, он был отпущен домой из СИЗО после дачи признательных показаний).

Напомним, пребывание в СИЗО для Ильи Спокойнова истекало в середине июня: оно было назначено решением Ленинского суда Владивостока 11 апреля. Апелляция защитыв краевой суд результата не дала.

Напомним, РИА VladNews писало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» занимает Камил Гаджиев.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.