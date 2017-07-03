Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске будет ежегодным

Главная тема Конгресса женщин — «Роль женщины в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании, культуре». В этом русле и прозвучали выступления основных докладчиков во время первого дня работы.
«Можно с полным основанием сказать, что взаимодействие стран в рамках ШОС является сегодня образцом межгосударственных отношений в XXI веке, — отметила в своем докладе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Их отличает равноправие, взаимоуважение, подлинный дух партнерства. Это подтверждает и недавно прошедший саммит ШОС, результатом которого стало принятие в организацию новых членов — Индии и Пакистана».
Председатель Совета Федерации напомнила, что перед государствами ШОС и БРИКС постоянно стоят новые вызовы и угрозы: техногенного, природного, экологического характера. «Сегодня одна из приоритетных задач для всего человечества — обеспечение безопасности в самом широком смысле этого слова — экономическом, социальном, культурном, информационном, — заявила Валентина Матвиенко. — Мы должны способствовать донесению до широкого круга наших граждан реальной информации о событиях, происходящих в мире».
Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло напомнил, что регионы, входящие в Сибирский федеральный округ, при поддержке Министерства иностранных дел неоднократно организовывали и принимали значимые международные мероприятия с участием партнеров и коллег стран ШОС и БРИКС.
«Здесь обсуждались вопросы взаимодействия по различным направлениям между представителями деловых кругов, молодыми лидерами и студентами, — сказал Сергей Меняйло. — Совсем недавно происходил форум студентов-лидеров стран ШОС и БРИКС. А это говорит о преемственности поколений. Сегодня Новосибирская область удостоилась особой чести — принимать на своей территории первый международный Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС».
Полпред отметил, что участие в Конгрессе Валентины Матвиенко, руководителя Верхней палаты парламента России, придает особый статус и значимость проводимому мероприятию.
Особую роль женского общественного движения отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
«Уверен, что женское движение сегодня представляет самую большую общественную силу, очень активную и очень действенную, — сказал глава региона и поблагодарил Валентину Матвиенко за активную поддержку женского движения в России и выбор Новосибирска в качестве места для проведения Конгресса.
Городецкий предложил сделать Новосибирск местом для постоянного проведения международного Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС, его инициативу поддержала Валентина Матвиенко.
Напомним, что инициатива проведения Конгресса женщин ШОС и БРИКС в Новосибирской области принадлежит члену Совета Федерации от региона Надежде Болтенко. Она подвела итоги первого заседания Конгресса.
«Одна из целей Конгресса — объединить женщин науки, — сказала Надежда Болтенко. — У нас есть Академгородок, и нам очень важно сотрудничество и обмен опытом с женщинами из университетов других стан. Надеемся также, что на площадках Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС будут подниматься вопросы, которые волнуют женщин России. Я убеждена, что с этими же вопросами сталкиваются и женщины в других странах: это вопросы семьи, детей, их воспитания. Насилие в отношении женщин — это тоже тема, которую мы будем обсуждать на наших площадках. Мы начинаем на законодательном уровне готовить предложение в Госдуму по улучшению жизни женщин, детей, семьи».
Также Надежда Болтенко выразила благодарность Министерству иностранных дел, которое поддержало инициативу женщин Новосибирской области по проведению Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске.