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11:47 (мск), источник: VN.ru

Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске будет ежегодным

Женское движение сегодня — большая общественная сила. Однако необходимо решать вопросы защиты семьи, воспитания и безопасности детей, защиты женщин от насилия, в том числе и на законодательном уровне. Об этом говорили участники Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), проходящего 3 июля в Новосибирске.

Источник: VN.ru

Главная тема Конгресса женщин — «Роль женщины в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании, культуре». В этом русле и прозвучали выступления основных докладчиков во время первого дня работы.

«Можно с полным основанием сказать, что взаимодействие стран в рамках ШОС является сегодня образцом межгосударственных отношений в XXI веке, — отметила в своем докладе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Их отличает равноправие, взаимоуважение, подлинный дух партнерства. Это подтверждает и недавно прошедший саммит ШОС, результатом которого стало принятие в организацию новых членов — Индии и Пакистана».

Председатель Совета Федерации напомнила, что перед государствами ШОС и БРИКС постоянно стоят новые вызовы и угрозы: техногенного, природного, экологического характера. «Сегодня одна из приоритетных задач для всего человечества — обеспечение безопасности в самом широком смысле этого слова — экономическом, социальном, культурном, информационном, — заявила Валентина Матвиенко. — Мы должны способствовать донесению до широкого круга наших граждан реальной информации о событиях, происходящих в мире».

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло напомнил, что регионы, входящие в Сибирский федеральный округ, при поддержке Министерства иностранных дел неоднократно организовывали и принимали значимые международные мероприятия с участием партнеров и коллег стран ШОС и БРИКС.

«Здесь обсуждались вопросы взаимодействия по различным направлениям между представителями деловых кругов, молодыми лидерами и студентами, — сказал Сергей Меняйло. — Совсем недавно происходил форум студентов-лидеров стран ШОС и БРИКС. А это говорит о преемственности поколений. Сегодня Новосибирская область удостоилась особой чести — принимать на своей территории первый международный Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС».

Полпред отметил, что участие в Конгрессе Валентины Матвиенко, руководителя Верхней палаты парламента России, придает особый статус и значимость проводимому мероприятию.

Особую роль женского общественного движения отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Уверен, что женское движение сегодня представляет самую большую общественную силу, очень активную и очень действенную, — сказал глава региона и поблагодарил Валентину Матвиенко за активную поддержку женского движения в России и выбор Новосибирска в качестве места для проведения Конгресса.

Городецкий предложил сделать Новосибирск местом для постоянного проведения международного Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС, его инициативу поддержала Валентина Матвиенко.

Напомним, что инициатива проведения Конгресса женщин ШОС и БРИКС в Новосибирской области принадлежит члену Совета Федерации от региона Надежде Болтенко. Она подвела итоги первого заседания Конгресса.

«Одна из целей Конгресса — объединить женщин науки, — сказала Надежда Болтенко. — У нас есть Академгородок, и нам очень важно сотрудничество и обмен опытом с женщинами из университетов других стан. Надеемся также, что на площадках Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС будут подниматься вопросы, которые волнуют женщин России. Я убеждена, что с этими же вопросами сталкиваются и женщины в других странах: это вопросы семьи, детей, их воспитания. Насилие в отношении женщин — это тоже тема, которую мы будем обсуждать на наших площадках. Мы начинаем на законодательном уровне готовить предложение в Госдуму по улучшению жизни женщин, детей, семьи».

Также Надежда Болтенко выразила благодарность Министерству иностранных дел, которое поддержало инициативу женщин Новосибирской области по проведению Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске.

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