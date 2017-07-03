Вижевитовой поручили разбираться с вредными выбросами и свалками

Губернатор Омской области Виктор Назаров нашел фронт работы для своего заместителя Татьяны Вижевитовой, несколько месяцев находившейся на больничном. Она будет курировать работу с обращениями граждан и экологическую сферу.

Напомним, чиновница, ранее отвечавшая за социальную сферу, из-за проблем со здоровьем отсутствовала на работе с октября 2016 года и вновь приступила к обязанностям лишь 30 мая 2017 года, но за это время все сферы уже были перераспределены между другими заместителями.

Так, сфера культуры досталась заместителю губернатора по внутренней политике Владимиру Компанейщикову, а Минтруда и соцразвития теперь контролирует замгубернатора Андрей Стороженко, являющийся при этом еще и министром здравоохранения.

Однако Вижевитова не осталась без работы. Ей доверили работу с гражданами, причем, по некоторым данным, мужчины-коллеги хотели, чтобы она больше погрузилась в этот процесс, поэтому разгрузили ее от курирования остальных министерств. Зато в обязанности Вижевитовой теперь входит контроль за одним из самых проблемных ведомств — Министерсвом природных ресурсов и экологии Омской области, которое возглавляет Александр Винокуров. Однако в облправительстве ситуацию пока не комментируют.

Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области:

— Не готов комментировать кураторство Минэкологии Вижевитовой, все направления сложные, вот бюджетом мы управляем, это тоже не просто. Но легких направлений у нас нет, каждое направление непростое. В этом нет никаких подводных камней. Перераспределение происходило с точки зрения разумной достаточности. Команда работоспособная. Мы решили ситуацию с паводком. Погода нас в этом году чуть-чуть бережет, справимся и в этом году.

Отметим, что в области экологии у омского региона возникло сразу несколько крупных проблем, главными из которых является необходимость открытия лицензированных мусорных полигонов, так как из-за изменения законодательства перед городом периодически встает проблема мусорного коллапса.

А вторая проблема — серия вредных выбросов в атмосферу, начавшаяся с начала марта 2017 года. Несмотря на возбуждение уголовного дела, источник до сих пор не найден, и мужская часть команды губернатора Виктора Назарова не сумела справиться с этой проблемой. В итоге для генеральной «уборки» была вызвана Вижевитова.