Вижевитовой поручили разбираться с вредными выбросами и свалками
Единственной
Единственной
Губернатор Омской области Виктор Назаров нашел фронт работы для своего заместителя Татьяны Вижевитовой, несколько месяцев находившейся на больничном. Она будет курировать работу с обращениями граждан и экологическую сферу.
Напомним, чиновница, ранее отвечавшая за социальную сферу,
Так, сфера культуры досталась заместителю губернатора по внутренней политике Владимиру Компанейщикову, а Минтруда и соцразвития теперь контролирует замгубернатора Андрей Стороженко, являющийся при этом еще и министром здравоохранения.
Однако Вижевитова не осталась без работы. Ей доверили работу с гражданами, причем, по некоторым данным,
Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области:
— Не готов комментировать кураторство Минэкологии Вижевитовой, все направления сложные, вот бюджетом мы управляем, это тоже не просто. Но легких направлений у нас нет, каждое направление непростое. В этом нет никаких подводных камней. Перераспределение происходило с точки зрения разумной достаточности. Команда работоспособная. Мы решили ситуацию с паводком. Погода нас в этом году
Отметим, что в области экологии у омского региона возникло сразу несколько крупных проблем, главными из которых является необходимость открытия лицензированных мусорных полигонов, так как
А вторая проблема — серия вредных выбросов в атмосферу, начавшаяся с начала марта 2017 года. Несмотря на возбуждение уголовного дела, источник до сих пор не найден, и мужская часть команды губернатора Виктора Назарова не сумела справиться с этой проблемой. В итоге для генеральной «уборки» была вызвана Вижевитова.