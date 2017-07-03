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11:30 (мск), источник: СуперОмск

Омичи смогут пожаловаться губернатору через газету

Губернатор Омской области Виктор Назаров будет отвечать на письма жителей региона на страницах «Омской правды».

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшнем брифинге руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Юрий Карючин рассказал о нововведениях в системе работы с обращениями граждан. Теперь жители региона могут обратиться к губернатору Виктору Назарову через областные печатные СМИ и выйти на видеосвязь с членами регионального правительства из районной администрации.

Система не статична, мы продолжаем ее развивать. Мы запускаем проект «Письмо Губернатору», когда человек может через печатные средства массовой информации обратиться к главе региона, — заявил Юрий Карючин.

В ближайшую среду в газете «Омская правда» будет опубликован бланк обращения жителей Омской области. На каждое письмо будет направлен ответ. В специальной рубрике будут публиковаться в газете ответы Виктора Назарова на наиболее злободневные вопросы.

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