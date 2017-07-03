Омичи смогут пожаловаться губернатору через газету
Губернатор Омской области Виктор Назаров будет отвечать на письма жителей региона на страницах «Омской правды».
Губернатор Омской области Виктор Назаров будет отвечать на письма жителей региона на страницах «Омской правды».
На сегодняшнем брифинге руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Юрий Карючин рассказал о нововведениях в системе работы с обращениями граждан. Теперь жители региона могут обратиться к губернатору Виктору Назарову через областные печатные СМИ и выйти на видеосвязь с членами регионального правительства из районной администрации.
Система не статична, мы продолжаем ее развивать. Мы запускаем проект «Письмо Губернатору», когда человек может через печатные средства массовой информации обратиться к главе региона, — заявил Юрий Карючин.
В ближайшую среду в газете «Омская правда» будет опубликован бланк обращения жителей Омской области. На каждое письмо будет направлен ответ. В специальной рубрике будут публиковаться в газете ответы Виктора Назарова на наиболее злободневные вопросы.