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11:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский поручил разобраться с застройкой на «Золотой горе»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву разобраться с вопросом застройки района так называемой «Золотой горы» (около улицы Академика Королёва) на местах захоронения жертв сталинских репрессий. К рассмотрению вопроса подключатся также министерство культуры и Общественная палата региона.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующее поручение дано градоначальнику на еженедельном аппаратном совещании у губернатора.

В связи с этим подготовлено вот такое обращение: на еженедельном аппаратном совещании дал поручение «Ко мне обратились жители Челябинска, обеспокоенные планами застройки так называемого района Золотой горки.

В 1994 году главное управление архитектуры и градостроительства администрации Челябинска присвоило статус исторически ценной среды городского значения 32-му микрорайону, что на его территории находятся шахтные захоронения жертв сталинских репрессий 1930-х годов.

«Я прошу детально, серьезно разобраться в этом вопросе, провести грамотную разъяснительную работу с населением», — распорядился Борис Дубровский. Глава региона отметил, что президент Владимир Путин отмечал необходимость благоустройства инфраструктуры городов и поселков, особенно в областных центрах. «И это нужно делать, не допуская кощунства», — подчеркнул губернатор.

Глава города Челябинска Евгений Тефтелев доложил губернатору, что по результатам проведенных публичных слушаний принято решение провести основательную юридическую экспертизу. Градоначальнику на следующих аппаратных у губернатора предстоит вновь отчитываться по данному вопросу.

Как сегодня рассказал на расширенном аппаратном совещании в администрации города председатель Думы Челябинска Станислав Мошаров, рассматривается вопрос о возведении на «Золотой горе» мемориального комплекса.

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