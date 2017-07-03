Борис Дубровский поручил разобраться с застройкой на «Золотой горе»

Соответствующее поручение дано градоначальнику на еженедельном аппаратном совещании у губернатора.

В связи с этим подготовлено вот такое обращение: на еженедельном аппаратном совещании дал поручение «Ко мне обратились жители Челябинска, обеспокоенные планами застройки так называемого района Золотой горки.

В 1994 году главное управление архитектуры и градостроительства администрации Челябинска присвоило статус исторически ценной среды городского значения 32-му микрорайону, что на его территории находятся шахтные захоронения жертв сталинских репрессий 1930-х годов.

«Я прошу детально, серьезно разобраться в этом вопросе, провести грамотную разъяснительную работу с населением», — распорядился Борис Дубровский. Глава региона отметил, что президент Владимир Путин отмечал необходимость благоустройства инфраструктуры городов и поселков, особенно в областных центрах. «И это нужно делать, не допуская кощунства», — подчеркнул губернатор.

Глава города Челябинска Евгений Тефтелев доложил губернатору, что по результатам проведенных публичных слушаний принято решение провести основательную юридическую экспертизу. Градоначальнику на следующих аппаратных у губернатора предстоит вновь отчитываться по данному вопросу.

Как сегодня рассказал на расширенном аппаратном совещании в администрации города председатель Думы Челябинска Станислав Мошаров, рассматривается вопрос о возведении на «Золотой горе» мемориального комплекса.