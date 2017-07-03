Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев проведет прием граждан 7 августа
Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента, личный прием граждан спикером Заксобрания пройдет 7 августа с 14:00.
Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента, личный прием граждан спикером Заксобрания пройдет 7 августа с 14:00.
Согласно информации, желающие прийти на прием должны предварительно подать письменное заявление и необходимые документы.
Запись на прием производится ежедневно до 29 июля с 9:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) на основании письменного заявления гражданина по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, кабинет 31.
Справки по телефонам: 439−18−84.