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11:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев проведет прием граждан 7 августа

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента, личный прием граждан спикером Заксобрания пройдет 7 августа с 14:00.

Согласно информации, желающие прийти на прием должны предварительно подать письменное заявление и необходимые документы.

Запись на прием производится ежедневно до 29 июля с 9:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) на основании письменного заявления гражданина по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, кабинет 31.

Справки по телефонам: 439−18−84.

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