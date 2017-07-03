Краснодарцы собирают подписи за сложение полномочий депутата гордумы, сын которой устроил резонансное ДТП
От члена «Единой России» Ольги Семеновой требуют сложить полномочия.
От члена «Единой России» Ольги Семеновой требуют сложить полномочия.
Сбор подписей под призывом отозвать мандат депутата городской Думы Краснодара Ольги Семеновой, 17-летний сын которой, сев за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения, устроил в Краснодаре автоаварию,
Петиция адресована губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, секретарю генсовета партии «Единая Россия» Сергею Неверову, председателю городской Думы Краснодара Вере Галушко и секретарю Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николаю Гриценко.
— Вызывает удивление, как может влиять на городские вопросы человек, который не справился с воспитанием собственного сына, позволяющий несовершеннолетнему без прав управлять автомобилем. Возможно, и употребление алкоголя юношей было не впервые. Как соотносится столь аморальный бытовой облик депутата с высокими и правильными лозунгами с которыми избиратели доверили свои голоса партии власти? — говорится в тексте петиции.
Инициаторы сбора подписей рекомендуют Ольге Семеновой добровольно сложить полномочия.
Ранее «Югополис» сообщал о том, с аналогичным требованием к депутату обратился 30 июня участник одиночного пикета перед зданием мэрии и городской Думы Краснодара.
Следственное управление по краю приняло к производству уголовное дело о ДТП на улице Дзержинского краевого центра, в результате которого погиб дорожный рабочий.
Смертельная автоавария произошла ранним утром 29 июня на углу улиц Дзержинского и Талалихина. 17-летний водитель Range Rover проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — Газель. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществлявших ремонт, а иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 21120, после чего Range Rover загорелся. Водитель успел покинуть машину до возгорания. Согласно данным медицинского освидетельствования у молодого человека обнаружено наличие алкоголя в крови.
В результате ДТП на месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель иномарки и четверо дорожных рабочих.
В настоящее время молодой человек заключен под стражу сроком на 2 месяца. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Отец предполагаемого виновника аварии, Александр Семенов, возглавлял краснодарскую милицию с 2003 по 2011 год, до начала реформы правоохранительных органов. Мать подростка Ольга Семенова — депутат городской Думы Краснодара, секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.