Краснодарцы собирают подписи за сложение полномочий депутата гордумы, сын которой устроил резонансное ДТП

Сбор подписей под призывом отозвать мандат депутата городской Думы Краснодара Ольги Семеновой, 17-летний сын которой, сев за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения, устроил в Краснодаре автоаварию, из-за которой один человек погиб и четверо пострадали, начался на сайте change.org.

Петиция адресована губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, секретарю генсовета партии «Единая Россия» Сергею Неверову, председателю городской Думы Краснодара Вере Галушко и секретарю Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николаю Гриценко.

— Вызывает удивление, как может влиять на городские вопросы человек, который не справился с воспитанием собственного сына, позволяющий несовершеннолетнему без прав управлять автомобилем. Возможно, и употребление алкоголя юношей было не впервые. Как соотносится столь аморальный бытовой облик депутата с высокими и правильными лозунгами с которыми избиратели доверили свои голоса партии власти? — говорится в тексте петиции.

Инициаторы сбора подписей рекомендуют Ольге Семеновой добровольно сложить полномочия.

Ранее «Югополис» сообщал о том, с аналогичным требованием к депутату обратился 30 июня участник одиночного пикета перед зданием мэрии и городской Думы Краснодара.

Следственное управление по краю приняло к производству уголовное дело о ДТП на улице Дзержинского краевого центра, в результате которого погиб дорожный рабочий.

Смертельная автоавария произошла ранним утром 29 июня на углу улиц Дзержинского и Талалихина. 17-летний водитель Range Rover проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — Газель. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществлявших ремонт, а иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 21120, после чего Range Rover загорелся. Водитель успел покинуть машину до возгорания. Согласно данным медицинского освидетельствования у молодого человека обнаружено наличие алкоголя в крови.

В результате ДТП на месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель иномарки и четверо дорожных рабочих.

В настоящее время молодой человек заключен под стражу сроком на 2 месяца. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Отец предполагаемого виновника аварии, Александр Семенов, возглавлял краснодарскую милицию с 2003 по 2011 год, до начала реформы правоохранительных органов. Мать подростка Ольга Семенова — депутат городской Думы Краснодара, секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.