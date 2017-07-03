Петтит выступил с жесткими заявлениями в адрес властей

Это произошло, потому что в настоящее время кишиневские власти заняты другими делами, политическими, а не вопросами, касающимися продвижения реформ, утверждает американский дипломат.

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«Сейчас правительство занято проектами, не имеющими прямой связи с внедрением реформ. Думаю, очень важно, чтобы правительство сосредоточилось именно на этой задаче, так как внедрение реформ помогает намного лучше, чем изменение избирательной системы. Мы наблюдаем, скорее, деятельность по укреплению политической власти», — заметил Петтит в телеэфире.

Джеймс Петтит прокомментировал и инициативу изменения избирательной системы, назвав ее попыткой правящих партий укрепить политическую власть.

«Эта система избрания существует во многих странах. Хотя решение Венецианской комиссии основывается на нынешней ситуации в Молдове, видно стремление властей консолидировать политическую власть и укрепить уже существующую власть. Очевидна политическая воля Демократической партии укрепить власть и политическое влияние», — заметил Петтит.

Посол США убежден, что смешанная система голосования будет внедрена, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии.

«Если это случится, необходимо по меньшей мере учесть остальные предложения Венецианской комиссии, которые могут существенно изменить законодательные рамки», — отметил Петтит.