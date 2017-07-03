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14:32 (мск), источник: Nakanune.ru

Партия РОС выдвинула кандидата в губернаторы Свердловской области

Съезд партии «Российский общенародный союз», проходящий сегодня в Москве, выдвинул кандидата в губернаторы Свердловской области. Им стал Иван Волков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат ЗакСО, бывший глава РППС, в настоящее время примкнувший к РОС Евгений Артюх, передает корреспондент Накануне.RU.

«Также сегодня пройдет заседание президиума РОС, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты региональных и местных дум. В настоящее время РОС модернизируется. На прошедшем в мае съезде был взят курс на укрепление партии, был обновлен состав руководящих органов партии. В проект партии вошли Интернациональная партия и партия «Рожденные в СССР », — отметил Артюх.

Добавим, что накануне Интернациональная партия выдвинула кандидатом на выборы губернатора Свердловской области екатеринбурженку Евгению Чудновец, ранее осужденную «за репост» в соцсети, а затем оправданную.

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