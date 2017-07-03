Партия РОС выдвинула кандидата в губернаторы Свердловской области

«Также сегодня пройдет заседание президиума РОС, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты региональных и местных дум. В настоящее время РОС модернизируется. На прошедшем в мае съезде был взят курс на укрепление партии, был обновлен состав руководящих органов партии. В проект партии вошли Интернациональная партия и партия «Рожденные в СССР », — отметил Артюх.

Добавим, что накануне Интернациональная партия выдвинула кандидатом на выборы губернатора Свердловской области екатеринбурженку Евгению Чудновец, ранее осужденную «за репост» в соцсети, а затем оправданную.