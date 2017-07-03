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12:58 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников потребовал вкрутить лампочки на улицах Севастополя и пригрозил отставкой своему заму

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал от департамента городского хозяйства и ГБУ «Горсвет» за две недели «вкрутить лампочки» на всех действующих точках освещения Севастополя. Соответствующее поручение глава города озвучил во время аппаратного совещания в правительстве в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«У меня такое впечатление, что у нас весь Севастополь в осажденном состоянии. Режим светомаскировки применен», — заявил Овсянников после того, как директор ГБУ «Горсвет» Александр Галич отчитался о работе учреждения.

Чиновники пытались заверить, что работа по замене перегоревших лампочек ведется ежедневно, но Овсянникова их заявления не удовлетворили. При этом он пригрозил Галичу и первому заместителю директора департамента городского хозяйства Андрею Алешину увольнением. «Сегодня заявление напишите мне, оставьте. У вас две недели, чтобы лампочки вкрутить. Нет — ищите другую работу», — сказал Овсянников, обращаясь к ним.

По словам врио губернатора, финансирование сферы уличного освещения в 2017 году в сравнении с 2016 годом выросло в 5,5 раз — с 36 млн рублей до 200 млн рублей.

«30 млн превратилось в 200, а в городе ничего не поменялось. Вас я попрошу в следующий раз заявление написать, я серьезно», — обратился Овсянников к своему заместителю Владимиру Базарову, который курирует сферу городского хозяйства.

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