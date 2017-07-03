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14:02 (мск), источник: Клопс.ru

Александр Баринов стал председателем экспертного совета Фонда развития промышленности Калининградской области

Председателем экспертного совета регионального Фонда развития промышленности стал директор института экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта Александр Баринов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Соответствующее решение приняли в ходе первого заседания совета фонда, которое прошло 30 июня. На нём обсудили организационные вопросы деятельности совета, целью которого является обеспечение эффективного использования денежных средств фонда.

«К компетенции Экспертного совета относится рассмотрение вопросов, касающихся экспертизы проектов, которые претендуют на предоставление заемных средств, подготовки заключений об объемах финансовой поддержки проектов, видах и объемах финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленных средств», — говорится в сообщении.

Фонд развития промышленности Калининградской области начал работу в 2017 году. Его деятельность направлена на модернизацию промышленности, организацию новых производств и обеспечение импортозамещения. В мае глава фонда Дмитрий Чемакин рассказывал, что в Калининградской области импорт всё ещё составляет порядка 83% от всего оборота.

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