Назарбаев подписал поправки в закон о перераспределении власти
Поправки предусматривают изменения в регламенте по исполнению республиканского бюджета.
Поправки предусматривают изменения в регламенте по исполнению республиканского бюджета.
АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», сообщается на сайте Акорды.
Закон направлен на перераспределение отдельных законодательно установленных полномочий президента Республики Казахстан между ветвями государственной власти.
Данные поправки в конституционный закон предусматривают изменения законов «О Президенте», «О Правительстве» и «О судебной системе и статусе судей».
В частности, передаются полномочия от президента правительству по образованию Республиканской бюджетной комиссии и определению порядка составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета.
Также правительству передаются полномочия определения по согласованию с президентом системы государственного планирования.
Вместе с тем за главой государства закрепляется право утверждения стратегических планов госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.
Также проектом Конституционного закона предусматривается передача Высшему Судебному Совету полномочия президента по установлению порядка выдачи удостоверений судьям.
Как сообщалось ранее, несмотря на поправки в Конституцию, Казахстан остается государством с президентской, хотя и нетипичной формой правления, где часть кабинета министров назначает парламент, а часть президент.
Идею о конституционной реформе президент Казахстана озвучил в декабре 2016 года.