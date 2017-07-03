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13:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев подписал поправки в закон о перераспределении власти

Поправки предусматривают изменения в регламенте по исполнению республиканского бюджета.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», сообщается на сайте Акорды.

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Закон направлен на перераспределение отдельных законодательно установленных полномочий президента Республики Казахстан между ветвями государственной власти.

Данные поправки в конституционный закон предусматривают изменения законов «О Президенте», «О Правительстве» и «О судебной системе и статусе судей».

В частности, передаются полномочия от президента правительству по образованию Республиканской бюджетной комиссии и определению порядка составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета.

Также правительству передаются полномочия определения по согласованию с президентом системы государственного планирования.

Вместе с тем за главой государства закрепляется право утверждения стратегических планов госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.

Также проектом Конституционного закона предусматривается передача Высшему Судебному Совету полномочия президента по установлению порядка выдачи удостоверений судьям.

Как сообщалось ранее, несмотря на поправки в Конституцию, Казахстан остается государством с президентской, хотя и нетипичной формой правления, где часть кабинета министров назначает парламент, а часть президент.

Идею о конституционной реформе президент Казахстана озвучил в декабре 2016 года.

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