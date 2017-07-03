Экс-главному архитектору Омска Тилю дали 1,5 года условно и тут же амнистировали

Сегодня, 3 июля, в Центральном районном суде Омска зачитали приговор бывшему главному архитектору города Анатолию Тилю.

Отметим, что чиновника омской мэрии, не раз порывавшегося уйти с этой должности, отстранили от исполнения обязанностей по суду 28 мая 2015 года. Силовики подозревали Тиля в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии обвинения, бывший главный архитектор предоставил ряду коммерческих фирм участки без проведения торгов, по актам выборки. Таким образом, бюджет города недополучил 18 миллионов рублей.

Сегодня суд признал виновным Тиля в превышении должностных полномочий и назначил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Однако тут же амнистировал чиновника в связи с 70-летием Победы. Также снят арест с автомобиля «Ленд-Ровер».

Отметим, что главный архитектор Омска уволился из мэрии на прошлой неделе, 28 июня, по собственному желанию.