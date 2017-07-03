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14:13 (мск), источник: СуперОмск

Отставленный депутат Калинин намерен восстановиться через суд

Отправленный в отставку депутат совета Любинского района Анатолий Калинин собирается вернуть мандат через суд.

Источник: AP 2017

Бывший депутат совета Любинского района Анатолий Калинин считает, что его отстранение было связано с активной депутатской работой. Напомним, что Калинина лишили депутатских полномочий 29 июня по настоянию прокуратуры. Надзорный орган выявил невнесенные в декларации 2015 и 2016 годов доходы народного избранника на сумму 1 млн рублей.

«Просто прокуратура надавила на депутатов. Все запросы по Любинскому району идут только от меня. Я пишу, помогаю людям, требую, а этого никому не надо. Веду борьбу против главы Любинского района Абая Ракимжанова и его ставленника в Красном Яру Александра Василевского. Они хотят только, чтобы бюджет принимался и никто вопросов не задавал, куда деньги расходуются», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Анатолий Калинин.

В районный депутатский совет Калинин намерен вернуться через суд. По его словам, недочеты в декларации о доходах связаны с тем, что он продал старую машину и с привлечением кредитных средств купил новую. Также им было получено несколько других займов.

«Ну какой я коррупционер, когда живу на пенсию, большую часть которой отдаю на платежи по кредитам?! И почему кредиты должны указываться в декларации как полученный доход? Я задавал этот вопрос прокурору, мне никто не ответил. Уверен, что мне удастся восстановиться через суд», — заключил Анатолий Калинин.

Районный депутат в 2010—2011 годах был членом «Справедливой России», но вскоре покинул эту партию. Как поговариют, из-за ссоры с Еленой Мизулиной. После СР Калинин вступил в ЛДПР. Правда, тоже ненадолго. После ЛДПР Калинин работал помощником кандидата от КПРФ, а в последнее время вел политическую деятельность как самостоятельный политик.

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