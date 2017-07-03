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13:37 (мск), источник: Ipress.ua

НАТО призывает украинскую власть искоренить коррупцию и влияние олигархов

Глава Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле призвал украинскую власть бороться с коррупцией и олигархическим влиянием в стране.

Источник: Ipress.ua

Глава Парламентской ассамблеи альянса Паоло Алле призвал Украину активизировать усилия в проведении важных реформ, «в том числе по борьбе с коррупцией и олигархическим влиянием».

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«Несмотря на недавние достижения, Украине нужно еще многое сделать», — подчеркнул он.

«Мы знаем, что, поддерживая Украину, мы защищаем и себя … Наша позиция по Украине четкая и прочная — мы категорически осуждаем дальнейшую оккупацию Россией части территории Украины, поддерживаем евроатлантическую Украину» , — заявил Алле во время 95-го семинара Ассамблеи в рамках инициативы Роуза-Рота в Киеве, сообщает «Укринформ» .

Отметим, что 1 июля 2017 посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер назвал ненадежную судебную систему и коррупцию главными факторами, которые разрушают уверенность иностранных инвесторов в Украине.

Напомним, что 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков. Полиция заявила, что собрала доказательства того, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд грн. 23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

В то же время, бывшие налоговики, задержаны по делу о «налоговых площадки», оплатили в судах более 37 млн грн залогов.

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