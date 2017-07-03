Додон: Православие — краеугольный камень молдавской государственности

По приглашению епископа Единецкого и Бричанского Никодима провел встречу с собором духовенства из более чем 100 священнослужителей. В ходе состоявшегося диалога, обсудили отношение между Церковью и обществом, значимость и влияние религии на социальные процессы и другие насущные темы.

В ходе кампании «Люблю Молдову» передал в дар 8000 учебников по религии для I-VII классов. Учебники будут переданы приходским библиотекам в Единцах, Окницы, Дондюшаны и Бричанах. Таким образом, воспитанники учебных заведений смогут изучать Основы Православия, — подчеркнул Игорь Додон.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что православие — краеугольный камень молдавской государственности. Именно Православие сформировало молдавскую идентичность, оказало влияние на формирование картины мира и ценностей у молдавского народа. Православие — это объединяющая основа для большинства этнических групп Молдовы — молдаван, русских, украинцев, болгар, гагаузов и других, исповедующих одну и ту же веру.