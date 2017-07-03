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14:15 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Православие — краеугольный камень молдавской государственности

Президент Республики Молдова Игорь Додон находится с визитом в северных районах страны, где планирует провести ряд встреч как с местными властями, так и с представителями духовенства.

Источник: Actualitati.md

По приглашению епископа Единецкого и Бричанского Никодима провел встречу с собором духовенства из более чем 100 священнослужителей. В ходе состоявшегося диалога, обсудили отношение между Церковью и обществом, значимость и влияние религии на социальные процессы и другие насущные темы.

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В ходе кампании «Люблю Молдову» передал в дар 8000 учебников по религии для I-VII классов. Учебники будут переданы приходским библиотекам в Единцах, Окницы, Дондюшаны и Бричанах. Таким образом, воспитанники учебных заведений смогут изучать Основы Православия, — подчеркнул Игорь Додон.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что православие — краеугольный камень молдавской государственности. Именно Православие сформировало молдавскую идентичность, оказало влияние на формирование картины мира и ценностей у молдавского народа. Православие — это объединяющая основа для большинства этнических групп Молдовы — молдаван, русских, украинцев, болгар, гагаузов и других, исповедующих одну и ту же веру.

«Консолидировать любое общество, связать воедино прошлое, наше настоящее и наше будущее, можно только на духовно-нравственной основе. В Молдове, где 98% исповедуют Православие, такой основой является православная вера», — сообщил глава государства.

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