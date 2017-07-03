В ФНС опровергли сообщения о получении права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы

«ФНС России не обладает правом блокировки программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети интернет, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Российской Федерации, в том числе где содержатся такие программы», — сообщили в ФНС.

О том, что ФНС получила возможность блокировать анонимайзеры, сообщила газета «Известия» 3 июля со ссылкой на совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора.