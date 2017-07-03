Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Лукашенко в присутствии Путина назвал россиян муравьями
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Волшебники, ведьмы и квиддич
13:59 (мск), источник: RNS

В ФНС опровергли сообщения о получении права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы

Федеральная налоговая служба не получала права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы, сообщили RNS в пресс-службе ведомства. В ФНС уточнили, что в совместном приказе Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора идет речь о сайтах или страницах с информацией или программным обеспечением для обхода блокировок интернет-казино.

Источник: Reuters

«ФНС России не обладает правом блокировки программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети интернет, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Российской Федерации, в том числе где содержатся такие программы», — сообщили в ФНС.

О том, что ФНС получила возможность блокировать анонимайзеры, сообщила газета «Известия» 3 июля со ссылкой на совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора.

29 июня на официальном портале правовой информации был опубликован обновленный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, по которому Федеральная налоговая служба получает право направлять в Роскомнадзор сведения о блокировке ресурсов и страниц сайтов с информацией о способах обхода блокировок интернет-казино. Документ был зарегистрирован в Минюсте 27 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ВЦИОМ: жители России назвали врачей более коррумпированными, чем сотрудников ГИБДД
Власти Германии заявили о гибели людей в ДТП в Баварии
Кремль прокомментировал санкции США в отношении дипсобственности
Фото на рассвете и вечеринка: как Германия отметила победу
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
На озере в Челябинской области погибли шесть человек
МЧС: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
«Внедорожные» Lada Vesta начали отправлять дилерам (фото) В сети появился снимок автовоза, который перевозит первую партию недавно рассекреченных вазовских универсалов
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо Актер, режиссер и сценарист, прославившийся благодаря образу бухгалтера-недотепы, скончался в Риме
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь