В ФНС опровергли сообщения о получении права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы
Федеральная налоговая служба не получала права блокировать анонимайзеры и
Федеральная налоговая служба не получала права блокировать анонимайзеры и
«ФНС России не обладает правом блокировки программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети интернет, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Российской Федерации, в том числе где содержатся такие программы», — сообщили в ФНС.
О том, что ФНС получила возможность блокировать анонимайзеры, сообщила газета «Известия» 3 июля со ссылкой на совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора.
29 июня на официальном портале правовой информации был опубликован обновленный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, по которому Федеральная налоговая служба получает право направлять в Роскомнадзор сведения о блокировке ресурсов и страниц сайтов с информацией о способах обхода блокировок