Кремль прокомментировал санкции США в отношении российской дипсобственности

Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях. Уже что касается нюансов, это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.