Кремль прокомментировал санкции США в отношении российской дипсобственности
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях. Уже что касается нюансов, это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций
Газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.