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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Кремль прокомментировал санкции США в отношении российской дипсобственности

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности РФ, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.

Источник: РИА Новости
Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях. Уже что касается нюансов, это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства.
Дмитрий Песков
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Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.

Комментарии
7
Комар Васильев
Полный абсурд! Это я так понимаю в пиндосии они могут запросто и дипломатов позакрывать без суда и следствия, а лишь по подозрению или фейк новостям а мы как всегда проглотим((((
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Руслан Мамин - Сибиряк
Очканут. Все движения капиталов через Bank of New York. Пиндосы знают у кого из наших рыльцо в пушку и где деньги лежат.
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Руслан Мамин - Сибиряк
Там купленных дядей Вовой трежерис на 105 млрд$ и еще на 500 млрд $ денег российской элиты, которая давно уже ихняя (все в банках США, забрать не удастся). Проглотим и промолчим. Надо вернуть все непосильно нажитое и строить новую страну, а то народ чем дальше, тем злее. Лучше с теми кто сейчас, хоть и уроды, чем с теми кто Робеспьерами придут.
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