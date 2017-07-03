Власти США отказались перевести летчика Ярошенко на Родину
Власти США опять отказались перевести российского летчика Константина Ярошенко на Родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел Сергея Рябкова.
Власти США опять отказались перевести российского летчика Константина Ярошенко на Родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел Сергея Рябкова.
При этом в ведомстве отмечают, что вопрос с летчиком по прежнему под контролем МИДа.
Напомним, ростовчанина Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет. Его обвинили в подготовке доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.