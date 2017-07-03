Власти США отказались перевести летчика Ярошенко на Родину

При этом в ведомстве отмечают, что вопрос с летчиком по прежнему под контролем МИДа.

Напомним, ростовчанина Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет. Его обвинили в подготовке доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.