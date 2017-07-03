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14:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

УФНС по Воронежской области возглавил Игорь Понкратов

Пока налоговик из Белгорода руководит в статусе исполняющего обязанности.

УФНС по Воронежской области возглавил Игорь Понкратов. О том, что глава белгородского управления будет временно исполнять обязанности главного налоговика Воронежской области сообщили на сайте ведомства в понедельник, 3 июля. В Минфине подписали соответствующий приказ. По сведениям «Вести-Воронеж», через несколько месяцев Игоря Понкратова назначат официально руководителем УФНС по Воронежской области.

Игорю Понкратову 54 года, в налоговой службе он работает с 1990 года. В 1996 году его назначили заместителем начальника Государственной налоговой инспекции по Белгородской области, в 1998 — заместителем руководителя Государственной налоговой инспекции по Белгородской области. В 1999 — заместителем руководителя Управления МНС по Белгородской области. С 2007 года Игорь Понкратов возглавляет УФНС по Белгородской области.

Предыдущий глава УФНС по Воронежской области Сергей Дуканов объявил о своей отставке 14 июня. Он объяснил своё решение завершением службы «в системе налоговых органов Российской Федерации». Сергей Дуканов был главным налоговиком Воронежской области 11 лет, с 2006 года.

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