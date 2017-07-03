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14:39 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму предложили давать десять лет тюрьмы за убийство дельфинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, к примеру, за убийство дельфинов давать десять лет лишения свободы.

Как ранее сообщало РИА Новости, мертвого дельфина-афалину, к которому неизвестные привязали тяжелый бетонный камень, выбросило волной на один из диких пляжей Феодосии. Камень, привязанный к голове дельфина, был замотан в прорезиненный чехол. Судя по тому, что признаков разложения еще нет, дельфин умер совсем недавно.

«Тем, кто нарушает человеческие и божьи правила, нужно применять законное насилие, к сожалению, в нашем обществе ничего другого не будет. Я имею ввиду, что надо внести изменения в административный кодекс и если кто-то применил насилие к собаке или кошке, то не штраф брать три копейки, а посадить на год в тюрьму. Если обнаружить, кто поступил так с дельфином, то посадить на десять лет в тюрьму. К сожалению, наша ментальность такова, что только этим можно возродить гуманные чувства, потому что отсутствие страха в этой сфере приводит к жестоким проявлениям», — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, жестокое отношение к диким и домашним животным — это болезнь общества, «онкология человеческого духа, и ее метастазы перейдут и дальше, когда также будут относиться и к людям».

«Дельфин в человеческом восприятии, благодаря литературе, легендам, может быть каким-то не очень научным представлениям о том, что у него мозг большой, что он понимает и разговаривает, занимает особое место. Но и здесь мы видим, как жестоко обошлись с этим животным. Это значит, что жестокость по отношению к братьям нашим меньшим зашкаливает», — отметил Иоффе.

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