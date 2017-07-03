В Крыму предложили давать десять лет тюрьмы за убийство дельфинов

Как ранее сообщало РИА Новости, мертвого дельфина-афалину, к которому неизвестные привязали тяжелый бетонный камень, выбросило волной на один из диких пляжей Феодосии. Камень, привязанный к голове дельфина, был замотан в прорезиненный чехол. Судя по тому, что признаков разложения еще нет, дельфин умер совсем недавно.

«Тем, кто нарушает человеческие и божьи правила, нужно применять законное насилие, к сожалению, в нашем обществе ничего другого не будет. Я имею ввиду, что надо внести изменения в административный кодекс и если кто-то применил насилие к собаке или кошке, то не штраф брать три копейки, а посадить на год в тюрьму. Если обнаружить, кто поступил так с дельфином, то посадить на десять лет в тюрьму. К сожалению, наша ментальность такова, что только этим можно возродить гуманные чувства, потому что отсутствие страха в этой сфере приводит к жестоким проявлениям», — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, жестокое отношение к диким и домашним животным — это болезнь общества, «онкология человеческого духа, и ее метастазы перейдут и дальше, когда также будут относиться и к людям».