Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
Как недосып влияет на мозг
Спасший девушку мужчина утонул в Москве-реке
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Последняя кинозвезда: почему Тому Крузу не везло с «Оскаром»
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
СМИ рассказали, как был сбит малайзийский «Боинг»
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
8ДТП в Баварии
15:39 (мск), источник: Интерфакс

CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа

По данным источников телеканала, Трамп навряд ли поднимет вопрос о вмешательстве в выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву.

Источник: AP 2017

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая предположительно состоится в Гамбурге на этой неделе, обсудит Сирию и Украину, передает CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Вместе с тем Трамп навряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, отмечает телеканал.

Также маловероятно, что во время встречи американский лидер заявит о смягчении санкций против России.

Ранее сообщалось, что повестка беседы будет свободной и лидеры смогут обсуждать любые вопросы в ходе своей первой личной встречи.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о формате контактов с американским лидером «на полях» саммита G20 будет объявлено позднее. Он напомнил, что Путин будет находиться в Гамбурге 7 и 8 июля.

Комментарии
3
САНЯ ВЕТРОВ
Может вообще посольства и дип.миссии .упразнить и президентов тоже...если CNN всё знает...зачем встречаться.Пусть CNN или BBC просто что то напишут...и потом передадут RT например...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
валерий малютин
ни кому не нужная, бесперспективная и бесполезная встреча уверенного, в поддержки своим народом, российского лидера, и связанного, изнасилованного мужика с дамокловым мечем, в виде импичмента, над головой.......абсолютно несовместимые люди, говорящие на языках разных вселенных.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дмитрий Ложкин
Опять будет...Бла... Бла...Бла....
И толку то?!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ненормальные отношения: Трампу рекомендуют не обниматься с Путиным
Во время загрузки произошла ошибка.
2 июля© Ньюстюб
 Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Умер бывший солист "Иванушек International"
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Кремль прокомментировал санкции США в отношении дипсобственности
Фото на рассвете и вечеринка: как Германия отметила победу
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Погибшие на озере под Челябинском нарушили правила безопасности
МЧС: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды» Протоиерей Чаплин объяснил, почему необходимо запретить фильм Алексея Учителя
Недвижимость
Главные ошибки при установке бытовых приборов
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Владимир Путин подписал закон о реновации
Власти сообщили, сколько средств уже вложено в Новую Москву
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь