CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа
По данным источников телеканала, Трамп навряд ли поднимет вопрос о вмешательстве в выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву.
По данным источников телеканала, Трамп навряд ли поднимет вопрос о вмешательстве в выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву.
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая предположительно состоится в Гамбурге на этой неделе, обсудит Сирию и Украину, передает CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
Также маловероятно, что во время встречи американский лидер заявит о смягчении санкций против России.
Ранее сообщалось, что повестка беседы будет свободной и лидеры смогут обсуждать любые вопросы в ходе своей первой личной встречи.
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