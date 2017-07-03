CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая предположительно состоится в Гамбурге на этой неделе, обсудит Сирию и Украину, передает CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Вместе с тем Трамп навряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, отмечает телеканал.

Вместе с тем Трамп навряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, отмечает телеканал.

Также маловероятно, что во время встречи американский лидер заявит о смягчении санкций против России.

Ранее сообщалось, что повестка беседы будет свободной и лидеры смогут обсуждать любые вопросы в ходе своей первой личной встречи.