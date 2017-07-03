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15:17 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский планирует открыть в Омске институт Конфуция

Мэр города подарил Маньчжурскому университету четырехтомную энциклопедию Омска.

Сегодня, 3 июля продолжается визит омской делегации в Маньчжурию. Губернатор Омской области и мэр Вячеслав Двораковский не только осваивают торговые отношения двух стран, открывая выставку-продажу омских товаров.

Но и попутно решают важные вопросы. В частности, глава Омска обсуждал открытие в нашем городе института Конфуция на базе госуниверситета имени Достоевского. Там будет налажено углубленное изучение китайского языка и культуры.

Уже в этом году стороны планируют начать академический обмен студентами и преподавателями. Согласованы детали обучения китайских студентов в омском университете. Сегодня Вячеслав Двораковский побеседовал со студентами Маньчжурского института, изучающими русский язык, которые в сентябре этого года будут учиться в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

— Межвузовское сотрудничество становится существенным вкладом в развитие межнациональных отношений, интернациональной дружбы и сотрудничества. Мировой опыт свидетельствует: обмен студентами, научными сотрудниками улучшает взаимопонимание, способствует росту взаимного доверия, укреплению толерантности, — подчеркнул Двораковский.

После чего подарил институт четырехтомник об истории Омска.

-Мы надеемся, что знакомство с этим изданием будет интересным и полезным для всех, кто интересуется историей нашего города, Сибири и всей России. И для всех, кто захочет поближе познакомиться с Омском — сначала на страницах этих книг, а потом и включившись в наше сотрудничество, — добавил Двораковский.

Отметим, что омский мэр уже встретился и наладил связи с представителями китайского бизнеса.

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