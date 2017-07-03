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17:28 (мск), источник: Noi.md

ЦИК дает политическим партиям последний срок

Центральная избирательная комиссия отмечает, что 15 июля истекает срок представления финансовых отчетов политических партий за первое полугодие 2017 года, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Отчеты должны быть представлены на рассмотрение ЦИК в соответствии с Законом о политических партиях и Положением о финансировании политических партий. Впоследствии документы будут опубликованы в рубрике «Финансовые отчеты» на официальном сайте учреждения www.cec.md.

Политические партии, которые нарушают правовые положения, касающиеся финансового управления, подлежат привлечению к ответственности. За непредставление партиями финансовых отчетов в формате, установленном ЦИК, в том числе представление неполных данных в отчете, ответственные лица будут наказаны штрафом в размере от 300 до 500 условных единиц. А нарушение формы учета и использования активов политических партий, в том числе отказ от представления данных о донорах, наказывается штрафом в размере от 100 до 300 условных единиц.

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