ЦИК дает политическим партиям последний срок

Отчеты должны быть представлены на рассмотрение ЦИК в соответствии с Законом о политических партиях и Положением о финансировании политических партий. Впоследствии документы будут опубликованы в рубрике «Финансовые отчеты» на официальном сайте учреждения www.cec.md.

Политические партии, которые нарушают правовые положения, касающиеся финансового управления, подлежат привлечению к ответственности. За непредставление партиями финансовых отчетов в формате, установленном ЦИК, в том числе представление неполных данных в отчете, ответственные лица будут наказаны штрафом в размере от 300 до 500 условных единиц. А нарушение формы учета и использования активов политических партий, в том числе отказ от представления данных о донорах, наказывается штрафом в размере от 100 до 300 условных единиц.