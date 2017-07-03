ЦИК дает политическим партиям последний срок
Центральная избирательная комиссия отмечает, что 15 июля истекает срок представления финансовых отчетов политических партий за первое полугодие 2017 года, отмечает Noi.md.
Центральная избирательная комиссия отмечает, что 15 июля истекает срок представления финансовых отчетов политических партий за первое полугодие 2017 года, отмечает Noi.md.
Отчеты должны быть представлены на рассмотрение ЦИК в соответствии с Законом о политических партиях и Положением о финансировании политических партий. Впоследствии документы будут опубликованы в рубрике «Финансовые отчеты» на официальном сайте учреждения www.cec.md.
Политические партии, которые нарушают правовые положения, касающиеся финансового управления, подлежат привлечению к ответственности. За непредставление партиями финансовых отчетов в формате, установленном ЦИК, в том числе представление неполных данных в отчете, ответственные лица будут наказаны штрафом в размере от 300 до 500 условных единиц. А нарушение формы учета и использования активов политических партий, в том числе отказ от представления данных о донорах, наказывается штрафом в размере от 100 до 300 условных единиц.