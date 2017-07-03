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15:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине предлагают изменить статус Крыма на автономию

«Термин «республика» указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам… Поэтому этот термин «республика» мы изымаем из всех статей Конституции.

Источник: Reuters

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Конституционная комиссия Украины на заседании 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, эксперты предлагают отказаться в Основном законе от термина «республика» и заменить его на «крымско-татарскую автономию», сообщил РИА Новости депутат от «Радикальной партии», член комиссии Юрий Чижмарь.

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Конституционная комиссия Украины в средине мая создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в Конституцию Украины относительно Автономной республики Крым (раздел 10 Основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и депутаты — представители парламентских фракций.

«Термин “республика” указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам… Поэтому этот термин “республика” мы изымаем из всех статей Конституции. Во всех статьях название “Автономная республика Крым” будет изменена на “крымскую автономию” либо “крымско-татарскую автономию”, не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение», — сказал депутат в понедельник.

По его словам, комиссия предлагает в 134 статье Конституции Украины определить, что «крымская автономия» — это форма развития «коренного населения полуострова — крымско-татарского народа».

«Пятого июля будет второе заседание, на котором мы будем рассматривать 134 статью в окончательной редакции и тогда перейдем к работе над другими статьями, где будет раскрываться суть автономии», — добавил Чижмарь.

Он не исключает, что работа над изменениями в Основной закон Украины по статусу Крыма продлиться до конца лета, после чего предложения будут поданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко. При этом Чижмарь не стал прогнозировать, могут ли изменения в конституцию быть внесены для голосования в парламент осенью этого года. «Все будет зависеть от президента, когда он внесет на рассмотрение Рады документ», — отметил депутат.

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