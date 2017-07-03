Назарбаев сменил посла Казахстана в Таиланде

«Указом Главы государства Есенбаев Марат Толеубекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству», — говорится в сообщении.

Новым послом Казахстана в Таиланде назначена Раушан Есболатова.

«Указом Главы государства Есболатова Раушан Какимсеитовна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд», — отмечено на сайте.