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15:45 (мск), источник: РИА Новости

Конституционная комиссия Украины намерена изменить статус Крыма

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Конституционная комиссия Украины на заседании 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, который стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, эксперты предлагают отказаться в Основном законе от термина «республика» и заменить его на «крымско-татарскую автономию», сообщил РИА Новости депутат от «Радикальной партии», член комиссии Юрий Чижмарь.

Источник: РИА "Новости"

Конституционная комиссия Украины в средине мая создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в конституцию Украины относительно Автономной республики Крым (раздел 10 Основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и депутаты — представители парламентских фракций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не воспринимает заявления зарубежных лидеров относительно российских регионов.

«Термин “республика” указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам… Поэтому этот термин “республика” мы изымаем из всех статей конституции. Во всех статьях название “Автономная республика Крым” будет изменена на “крымскую автономию” либо “крымско-татарскую автономию”, не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение», — сказал депутат в понедельник.

По его словам, комиссия предлагает в 134 статье конституции Украины определить, что «крымская автономия» — это форма развития «коренного населения полуострова — крымско-татарского народа». «Пятого июля будет второе заседание, на котором мы будем рассматривать 134 статью в окончательной редакции и тогда перейдем к работе над другими статьями, где будет раскрываться суть автономии», — добавил Чижмарь.

Он не исключает, что работа над изменениями в Основной закон Украины по статусу Крыма продлиться до конца лета, после чего предложения будут поданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко. При этом Чижмарь не стал прогнозировать, могут ли изменения в конституцию быть внесены для голосования в парламент осенью этого года. «Все будет зависеть от президента, когда он внесет на рассмотрение Рады документ», — отметил депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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