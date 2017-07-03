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17:33 (мск), источник: Капитал

ГПСУ запретила въезд в Украину еще семерым российским артистам, — Слободян

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину как минимум еще семерым российским артистам за последние сутки.

Источник: Капитал

Об этом «Радио Свобода» сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.

«На основании дополнительной информации, которая появилась у пограничников, на основании дополнительно проведенных собеседований с участниками группы Anacondaz во время их выезда за пределы Украины, было принято решение о запрете им въезда на следующие три года», — сказал Слободян.

Имен других исполнителей, которым запрещен въезд, он не уточнил.

Также он заявил, что будут и другие решения в течение сегодняшнего дня.

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