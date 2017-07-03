ГПСУ запретила въезд в Украину еще семерым российским артистам, — Слободян
Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину как минимум еще семерым российским артистам за последние сутки.
Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину как минимум еще семерым российским артистам за последние сутки.
Об этом «Радио Свобода» сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
«На основании дополнительной информации, которая появилась у пограничников, на основании дополнительно проведенных собеседований с участниками группы Anacondaz во время их выезда за пределы Украины, было принято решение о запрете им въезда на следующие три года», — сказал Слободян.
Имен других исполнителей, которым запрещен въезд, он не уточнил.
Также он заявил, что будут и другие решения в течение сегодняшнего дня.