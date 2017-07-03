СМИ: катер береговой охраны Греции открыл огонь по турецкому сухогрузу

Отмечается, что судно загрузилось в турецком порту Искендерун и двигалось по направлению к Измитскому заливу Мраморного моря. По предварительным данным, во время прохождения сухогруза в Эгейском море, катера греческой береговой охраны потребовали, чтобы судно пришвартовалось в порту острова Родос для проверки груза. Капитан судна якобы проигнорировал это требование, после чего с греческих катеров по судну был открыт огонь. Команда судна обнаружила 36 пулевых отверстий на корпусе корабля.

О пострадавших не сообщается, судно продолжает движение по маршруту. В настоящее время на место происшествия прибыли два катера турецкой береговой охраны.