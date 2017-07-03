В отставку подал замглавы Волгограда

Мэрия не комментирует причину отставки Алтухова и сам он о причинах заявления комментарии не дает.

Известно, что в городскую администрацию Волгограда Евгений Алтухов попал в 1996 году. В 2006-м стал управляющим делами в Волгоградской городской думе. В 2013 году стал начальником управления делами в ВолГУ. В 2014 он вновь вернулся в администрацию Волгограда и занял пост заместителя главы города.