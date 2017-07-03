Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
Кристина Орбакайте поделилась трогательным видео с подросшей дочкой
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
18:03 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В отставку подал замглавы Волгограда

В понедельник, 3 июля, подписано заявление об увольнении по собственному желанию заместителя главы администрации Волгограда Евгения Алтухова, сообщает ВДТВ.

Мэрия не комментирует причину отставки Алтухова и сам он о причинах заявления комментарии не дает.

Известно, что в городскую администрацию Волгограда Евгений Алтухов попал в 1996 году. В 2006-м стал управляющим делами в Волгоградской городской думе. В 2013 году стал начальником управления делами в ВолГУ. В 2014 он вновь вернулся в администрацию Волгограда и занял пост заместителя главы города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа
Дошкольников запретили оставлять в машине без присмотра взрослых
Cорванная пресс-конференция: как Германия отметила победу в КК
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Погибшие на озере под Челябинском нарушили правила безопасности
Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в России
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Главные ошибки при установке бытовых приборов
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Владимир Путин подписал закон о реновации
Власти сообщили, сколько средств уже вложено в Новую Москву
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь